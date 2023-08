1 milhão de assinaturas para retirar Cuba da “lista de Estados patrocinadores do terrorismo”

Terra Sen Amos

Por mais de 60 anos, o governo dos Estados Unidos tem adotado uma política hostil contra Cuba, com a nítida intenção política de isolar o povo cubano por meio de um bloqueio cruel e desumano. Em meio à pandemia, o governo Trump tentou prejudicar ainda mais a economia cubana, não apenas reforçando o bloqueio com 243 novas sanções, mas também incluindo Cuba na Lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo. Esta designação torna muito mais difícil para Cuba efetuar transações utilizando sistemas bancários internacionais e adquirir bens necessários no mercado internacional, tais como combustível, alimentos, material de construção, produtos de higiene e medicamentos. Queremos alcançar mais de um milhão de assinaturas para exigir que o atual governo dos EUA retire Cuba da lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo e acabe incondicionalmente com o bloqueio, que é rejeitado por toda a comunidade internacional. Entregaremos o abaixo-assinado à Casa Branca em 8 de dezembro de 2023. Patrocinam a campanha a Confederação Sindical das Américas, o Fórum de São Paulo, a Assembleia Internacional dos Povos, a Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo, a Marcha Mundial das Mulheres, ALBA Movimentos, La Vía Campesina e a Rede Continental de Solidariedade com Cuba para a América Latina e as Caraíbas. PARA ASSINAR , entrar en https://pt.letcubalive.info/

Atualmente, Cuba enfrenta um bloqueio cujo único objetivo é forçar o seu povo à submissão; um bloqueio que está a utilizar novas ferramentas, como a lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo, para aumentar a sua força e alcance.

Cuba promoveu cuidados de saúde, educação e paz para os povos do mundo – não o terrorismo. A inclusão de Cuba na lista da #SSOT impede que os cubanos comuns recebam ajuda vital em caso de catástrofe. Depois de o furacão Ian devastar a ilha em setembro de 2022, a designação #SSOT obstruiu os esforços de socorro. Assine hoje para tirar Cuba #OffTheList! letcubalive.info.