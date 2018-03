Hoxe en Compostela, Homenaxe Nacional ao Che

Terra Sen Amos – Redacción

O economista e docente cubano Carlos Tablada, autor de El Pensamiento Económico del Che, e José Antonio Solana, cónsul xeral de Cuba, terán as dúas intervencións políticas da Homenaxe Nacional ao Che, anunciada para o serán de hoxe no Teatro Principal de Compostela. O programa, organizado por un comité inter-partidista nacional, constituido para recordar ao Che nos cincuenta anos da súa caida en combate en Bolivia, será presentado por Iria Sobrado e contará coas intervencións de Manolo Pipas e Farruco Sesto, dous autores coincidentes nos Poemas Galegos ao Che. O programa musical será de Roberto Sobrado, Mini e Navia Rivas e Orlis Pineda. A cita é as 20,00 con entrada até completar aforo.