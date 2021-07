Segunda 26 ás 20,00 en Vigo, comemoración do 68 aniversario do Moncada coa solidariedade pendente de Cuba asediada

TSA

Na vindeira Segunda feria, dia 26, fronte a estatua de José Martí, no paseo de Montero Rios de Vigo, ás 20,00, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil convoca un acto de comemoración do Asalto ao Cuartel Moncada, ao se cumprir o 68 aniversario daquel feito heroico que había arestar o proceso revolucionario cubano e a caída da ditadura de Batista. O acto será presentado por Alberto López, e nel están previstas as intervencións de Erea del Rio Iglesias, presidenta da Francisco Villamil, Oriana Méndez (ANOVA) Ana Miranda (BNG) Anxo Igrexas (CIG) Ricardo Castro (CUT) Rubén Pérez (EU) Xosé Collazo (PCPG) e Marina Quintillán (PCTG) En nome da legación de Cuba en Galiza, falará o Cónsul Angel Torres. A Francisco Villamil, que neste ano cumpre 37 anos de actividade a prol de Cuba na Galiza, convoca a lembrar o fito do Moncada que tras dura loita converteu en realidade a independencia de Cuba e a procura incesante de igualdade, xustiza e progreso, e recorda que malia a reincidente campaña que o imperio arrecia hoxe contra a illa, ao cabo de máis de 60 anos de bloqueo fracasado e atentados terroristas encamiñados a destruir o valor de exemplo e coheréncia da Revolución Cubana, non deixa Cuba de recibir anualmente a aclamación da Asemblea Xeral da ONU que demanda aos EUA o cese do criminal cerco.