26 de xullo, cita solidaria con Cuba contra o Bloqueo en Vigo

Terra Sen Amos

A campaña internacional contra o Bloqueo económico, comercial, financeiro e diplomático imposto por EUA a Cuba hai seis décadas, convoca en Vigo, diante da estatua de Martí, na beiramar de Montero Rios, un acto solidario na data histórica do 26 de Xullo. Xunto co recordo da conciencia e valor do Moncada como fito inspirador da Revolución, na cita vai ser presentado o libro Contra o Bloqueo, Nós con Cuba, editado pola Francisco Villamil como cifra e resumo do compromiso de Galiza contra o cerco criminal. O acto será ás 20,30 e nel daráse conta da marcha da campaña contra a agresión imperialista e do estado da recollida de asinaturas para o Manifesto contra o Bloqueo, promovido pola Asociación de Amizade Galego-Cubana. Fronte á manipulación mediática que procura minimizar a gravidade do Bloqueo, a solidariedade internacional con Cuba denuncia a vulneración da Lei e o enorme dano causado polo pais con máis armas e poder do planeta sobre unha pequena illa sen recursos a que a Asemblea da ONU restitúe anualmente por aclamación o seu pleno dereito a defenderse.