TONELADAS DE SOLIDARIEDADE CON CUBA

Dende a Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil” sumámonos a campaña estatal, lanzada pola Asociación Lázaro Cárdenas, de Astúries, para enviar 10 toneladas de leite en pó a Cuba.

Con esta iniciativa solidaria, podemos asegurar a reserva de leite que o goberno cubano subministra a integridade do seu modélico sistema escolar, unha provisión diaria ameazada polo infame bloqueo no que sucesivos gobernos dos EUA terman dende hai máis de 60 anos para violentaren o dereito de Cuba a se gobernar de seu. O goberno de Biden veu dar máis unha volta ao criminal cerco ao decretar a inclusión de Cuba na lista de países terroristas, unha arbitrariedade que estende o estado de excepción aos gobernos que comercien coa illa.

As doazóns poden achegarse á conta: ES47 3007 0006 3021 1043 8724 da que é titular a Asociación Lázaro Cárdenas. É preciso indicar TONELADAS no concepto do xiro.

Até a data, a campaña de solidariedade deu sumado 20.000 Euros de particulares e institucións asturianas.