A Blogosfera Cubana denuncia a competencia desigual da Rede dos EUA

Proclamando en Miami a volta atrás da política de Obama para Cuba, Trump conservaba con todo a estratexia anterior, de uso das tele-comunicacións para criar opinión a prol de EUA. O Departamento de Estado (ministerio de Exteriores) de Washington, informaba a seguir do lanzamento dun grupo especial para librar internet de control cubano e sometelo ao de EUA. A rede de cadernos de bitácora (blogosfera) de Cuba acusa no comunicado reproducido a seguir que a chamada participación en igualdade defendida polos promotores do Bloqueo é só unha competencia entre desiguais, coa que os gobernos máis poderosos do mundo buscan asegurar o control unilateral, mesmo que o definan como unha loita pola diversidade e o diálogo democrático.

“Cuba existe tamén na blogosfera. É a testemuña cotián e o pensamento libre dunha nación e dun pobo en toda a variedade da súa cultura de resistencia e de vida. É o patriotismo que nos identifica como comunidade, o que nos leva a denunciar as recentes declaracións do presidente dos Estados Unidos por ofensivas e aldraxantes co noso pobo. Trump frea, retrocede, descolócase na historia, asume a peor das posicións e faino rodeado de persoas de amplo historial delincuente.

Os blogueiros cubanos que asinamos esta declaración, así como no seu momento, seguimos e animamos o achegamento entre as dúas nacións, malia súas diferenzas, rexeitamos o regreso ao discurso ofensivo e a política das cavernas, unha chea de veces derrotada; reprobamos toda intención de forza contra a Illa, á vez que descualificamos a terroristas e políticos trampulleiros como interlocutores válidos para os cubanos.

Ao presidente Trump cómprelle saber que o seu mandado non atinxe Cuba e as súas ofensas no espectáculo da idade do xeo, non fan senón reforzar o sentimento antiimperialista, como unha razón máis de unidade.

O camiño seguido e a dignidade das persoas que o transitan, son lexítimos pola xénese popular que lle deu vida, sen presión de ningúnha caste, forxada desde o pobo ao que pertencemos, e ao cal débese o relato- grande e poderoso- da tenzón da vida nesta terra, que loita a diario por unha sociedade e un mundo mellor.

Quen quixer sumarse a esta declaración pode facelo dende as diversas plataformas de Redes Sociais onde foi publicado ou, se cadra, reblogueándoa nas súas propias páxinas”.

Rafael Cruz. Turquinauta

Karina Marrón. Espacio Libre de Cuba

Enrque Ubieta. La Isla Desconocida

Iroel Sánchez. La Pupila Insomne

Manuel Henríquez Lagarde. Cambios en Cuba

Jorge Á Hernández Pérez. Ogun cubano

Jorge Jerez. Jorgito por Cuba

Luís E. Ruíz Martínez. Visión desde Cuba

Tamara Velázquez. Recetas naturales de la abuela cubana

Julio César Moreno.Kokacub@

Carlos García CubaEconomía

Susana Acea. Una Profe en Centrohabana

Norelys Morales.Islamia

Daniel Guerra. Sin Oropel ni Garufa

Elier Ramirez Cañedo. Dialogar Dialogar

Raisa Martín Lobo. La Guantanamera

Daynet Rodriguez Sotomayor. Ojos de Cuba

Roberto Suarez Cuba en Fotos

Daylin Sord0 Peláez. Cuando Nadie me ve

István Ojeda. Cubaizquierda