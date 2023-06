A censura externa da realidade de Cuba, analizada nun encontro da Embaixada coa solidariedade en Vigo

Armando Sio Ferreira – TSA

“Cuba desenvolveu e producíu vacinas para toda a poboación da illa e para exportar, cun orzamento de 40 millóns de Euros mentres laboratorios ingleses e dos EUA recibiron mais de cinco mil millóns. A diferenza e que estes reservaron as vacinas para os paises ricos e só desviaron ao Sur lotes sobrantes dos países do Norte”, dixo en Vigo o embaixador de Cuba en Madrid Marcelino Medina durante unha reunión coa solidariedade, partidos e sindicatos que ateigaron a Sede Nacional da Central Unitaria de Traballadores (CUT) en Vigo.

De esquerda a dereita, a Cónsul Xeral na Galiza, o Conselleiro de Economia da Embaixada e o titular da legación cubana en Madrid, Marcelino Medina.

O embaixador chegou acompañado polos conselleiros Ana Belkis Rodríguez e René Capote, e das pressentacións encargouse a cónsul xeral de Cuba para Galiza, Asturias e Cantabria, Ingrid Izquierdo.

Medina contou o verdadeiro alcance das sancións ilegais, aplicadas unilateralmente polos EUA a unha illa que, tendo un tamaño inferior a un dos 5O Estados da Federación, e non contando con reservas naturais, debe recibir víveres, consumos e combustíbeis por mar, malia abordaxes e saqueos realizado polo veciño do norte.

No actual estado de sancións e bloqueo encarnizados, que coroan máis de 60 anos de intervencionismo xenocida do governo dos EUA contra Cuba, o governo socialista levou adiante a reforma da economía, o referendo da nova Carta Magna e presentou ao Parlamento o Código de Familia, un dos máis avanzados do mundo. O proceso democrático de discusión destes textos, produciuse en milleiros de debates de base, sen interferencia nin límites.

O conselleiro de Comercio René Capote explicou que na procura de alternativas de subministro e mellor prezo, nunha situación de inflación desatada, os media dos colonialistas non arrepentidos impiden razoar e as sancións e o bloqueo esmagan todas a alternativas.

Cuba nota que malia ter producido sen axuda vacinas que poden ser a solución da América Martiana e de África, e de protexer a poboación cun rigoroso sistema de aillamento, non pode contar polo de agora con viático económico de nengunha caste, mentres España, por exemplo, ten previsto recibir 140.000 millóns de Euros dentro do programa Next Generation. A maiores, o Estado Cubano asistiu a súa poboación confinada co envío de víveres a domicilio por conta do Governo..

Non extraña que a recuperación do turismo avance devagar en Cuba pois considerando que unha vida vale máis que nada, o Governo antepuxo a defensa e o control da poboación a calqueroutro interese. No entanto, non por asumir os gravosos custes da abordaxe integral da COVID, deixou o Governo de Cuba de enviar brigadas de cooperación a 42 paises. Un sacrificio dobrado para unha poboación coma a cubana baixo bloqueo dende hai máis de 60 anos. Sen recursos primarios nin finanzamento, e censurada dende o exterior a realidade de Cuba, o governo de Diaz-Canel chama a promover a inventiva mediante a Resistencia Creativa.