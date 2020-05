A CESC responsabiliza as autoridades dos EUA polo atentado contra a embaixada de Cuba en Washington

A Coordenadora Estatal de Solidariedade con Cuba (CESC) que agrupa máis de un centenar de comités de solidaridade internacionalista, organizacións non gubernamentais, e asociacións políticas e sociais progresistas, e na que está integrada dende a súa constitución a Asociación de Amizade Galego- Cubana Francisco Villamil, ven de publicar o seguinte escrito de protesta contra o atentado do que foi obxecto a embaixada de Cuba en Washington.

As pegadas dos disparos vense sobre as columnas, as fiestras e o teito da soleira da embaixada.

Os disparos do desespero imperialista

A Revolución Cubana sofreu 30 de abril un atentado terrorista na súa embaixada de Washington, tiroteada por alguén evidentemente entolecido pola propaganda e mentiras anticubanas emitidas a diario pola administración e os medios corporativos dos EUA. Dende a Coordenadora Estatal de Solidariedade con Cuba, condenamos este novo acto de violencia contra quen endexamais atentou contra pais ningún, e, mália o cerco e as agresións constantes, contribúe ao benestar dos pobos máis desfavorecidos con misións médicas voluntarias, como ven facendo en todo o mundo para loitar contra a pandemia.

A Coordenadora Estatal ven de celebrar Primeiro de Maio como un fito histórico de primeira magnitude na xesta heroica da clase traballadora contra a ferropea do capitalismo. Só a revolución proletaria, como expresión acabada da loita do pobo, poderá salvar á humanidade do abismo ao que é conducida por un sistema baseado na explotación duns seres humanos por outros e na depredación medioambiental. É por esta razón que gobernos imperialistas atacan sen descanso, por medio de calumnias mediáticas permanentes, criminais bloqueos económicos e, chegado o caso, agresións militares, a países e gobernos que miran polos intereses do pobo no canto de cebar as contas de multinacionais e capitalistas de voracidade insaciábel.

Antes de máis, facemos responsábeis ás autoridades estadounidenses do acto terrorista sufrido pola embaixada cubana, por corresponder a esas mesmas autoridade a protección das sedes diplomáticas representadas no pais; tamén por o atentado terrorista estar vencellado á retórica anticubana da Casa Branca, co presidente Trump á cabeza; retórica reforzada nos feitos co aumento das agresións contra Cuba, especialmente no eido económico.

Recordemos que Cuba perdeu máis de 3.500 compatrioras en atentados promovidos e organizados dende territorio norteamericano co obxectivo de escarmentar ao pobo para facelo renunciar a súa resistencia en defensa das conquistas sociais e políticas e da súa Revolución; ao cabo, trátase tanto de facerlle pagar por esta resistencia como de derrocar a súa Revolución.

Pretensión condenada ao fracaso. Se a pandemia do coronavirus revelou a impotencia do capitalismo para enfrontar calquer problema serio da humanidade, probou, pola contra, a capacidade dos pobos que loitan polo socialismo, como Cuba e Venezuela, para conter a extensión da enfermidade, o que atrae o interese de moitos países polos medicamentos de tecnoloxía cubana para se defenderen do virus.

Todo iso por volta dunha agresión e bloqueo brutais que, no caso de Cuba, dura xa máis de 60 anos. Mália a crueldade do asedio, a Revolución Cubana puido facer fronte ao contaxio masivo do virus, ao tempo que defendia a súa soberanía e xustiza social. Non é de estrañar a desesperación imperialista: Cuba vence á pandemia que a máis de rrasar o territorio do mismísimo Estados Unidos, maltrata o mundo occidental. Por iso aumentan os seus ataques de terrorismo económico anticubano e por iso mesmo renovamos a nosa solidariedade coa Revolución Cubana. Porque é o futuro de Cuba e da humanidade enteira.

Viva Cuba socialista! Viva a Revolución cubana! Vivan Cuba, Fidel e o Che! Até a vitoria sempre! Venceremos!

Coordenadora Estatal de Solidariedade con Cuba.