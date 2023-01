A cooperación entre nacións e o ante-imperialismo entregan a Cuba a presidencia do G77+China

Adela Roade – Delaware

Cuba asume a presidencia do G77+China que representa a unidade dos paises do Sur e as ideas de cooperación e ante-imperialismo expresadas en Bandung (1955) O presidente Diaz Canel renovou o compromiso de Cuba co progreso das nacións que foran abusivamente consideradas coma tomada dos países do norte e coas que a Revolución Cubana comparte obxectivos e esperanzas comúns. O chanceler Rodríguez Parrilla acrecentou este propósito expresado polo primeiro secretario do Partido Comunista de Cuba de consolidar alianzas dentro do G77+China no que están integrados 134 dos 193 países da ONU, o que representan o 80% da poboación do mundo.

O secretario xeral da ONU, António Guterres, sinalou que o grupo era paradigma do multi-lateralismo activo, dixo que a solución aos conflitos estaba na cooperación e reparou que viviamos nun mundo enfermo de pendencias graves ferreñamente enraizadas. De feito, na Asemblea Xeral da ONU a palabra máis pronunciada dende a Guerra do Vietnam e o xenocidio de Indonesia (1965) é cooperación, un concepto combatido e censurado na crónica diaria pola información dominante do capital. Deste marco real resulta que a persoa que debe representar a divisa da Carta de San Francisco (1945) e o propósito de superar o fascismo e a guerra mediante a democracia, faga votos por os países do Sur abriren espazo ao entendemento baixo a presidencia da illa maior do Caribe que ven padecento 62 anos en estado de sitio baixo a cualificación de inimigo universal inventada polos intereses da acumulación de capital. A Asemblea Xeral aplaude a Cuba como esperanza.