Isolina Couto – TSA Jacksonville

A esperanza de vida en Cuba adianta a dos EUA segundo unha información do semanario Newsweek, editado en Nova York e con circulación en todo o país. A revista chama a atención sobre a estatística recente da rede Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) encargada dos indicativos de saúde nos EUA que revela que a esperanza de vida do 2021 ao nacer é de 76,1 años, o que representa una caída de case un ano completo a respecto da cifra de 2020. Newsweek nota que os indicativos da pequena e bloqueada Cuba xa adiantan en tres anos os do país que decreta seu cerco, o máis armado e rico do mundo.

O artigo salienta que Cuba ten asistencia eficiente, universal e de balde e unha investigación médica de alto nivel.

Contra esta información, o sistema dixital do goberno de Washington inzou decontado as redes con propaganda masiva que acusa de falsidade unha información estatística que favorece a Cuba, coma se os datos procedesen dunha fonte espúrea e non dun anuncio do servicio de seguimento de saúde dos EUA.

Newsweek repara que nos últimos dous anos, a caída da estatística de saúde estadounidense é drástica até o extremo de ver como a de China a supera, malia vir só de 59 anos en 1970. O artigo salienta que Cuba ten asistencia eficiente e de balde para toda a poboación e unha investigación médica de alto nivel cuxos produtos, coma pode ser a vacina contra o cancro de pulmón ou o tratamento para o pé diabético, interesan en todo o mundo.

Segundo o Banco Mundial, a esperanza de vida no planeta experimentou un devalo logo de ter rexistrado 60 anos de aumento desde 1960. Nese tempo, os EUA pasaron de estar 17 anos por diante da media mundial, a estaren so 4,5 anos por diante no 2020. Newsweek prevé que a revisión integral da estatística mundial deixará a vantaxe estadounidense en só tres anos o que a deixará por baixo de Colombia, Uruguai, Chile, Costa Rica, Panamá, Porto Rico, Turquía, Grecia e Albania. Estes países teñen menos da metade de renda dos EUA e no caso de Cuba a diferenza non ven só duns recursos inferiores, senón do feito de padecer dende hai máis de 60 anos un bloqueo inclemente de parte do pais máis rico do mundo.

A partir dos datos presentados polo CDCP, EUA ocupa o lugar 50 en esperanza de vida no mundo.