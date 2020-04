“A humanidade conmóvese ante a miseria moral de Trump” (Salim Lamrani)

Berenice Sobral – Miami – Terra Sen Amos

Mandar un comando naval as augas de Venezuela sitiada ou aumentar o bloqueo de Cuba que loitan por se defenderen do Coronavirus, é a maneira de dialogar co mundo de Trump que, simultaneamente, estende, por primeira vez na historia, o estado de excepción a todo o territorio federal pola pandemia. Salim Lamrani, notario atento do Bloqueo, di que a humanidade conmóvese ante a falta de escrúpulos e a miseria moral do actual xefe da Casa Branca, que no canto de adicar todos seus esforzos e recursos a atender as vítimas da pandemia, prefiere facer a vida imposíbel a Cuba e Venezuela sitiadas. Hai quen dá o nome de asalto á razón o proceder da presidencia estadounidense, mentres outras voces ven no proceder de Trump a reacción violenta dun imperio en decadencia.

O ensaista Ariel Dorfman, por exemplo, chama a Trump ignorante, mendaz, matón, racista e machista que celebra a predación da natureza; o historiador Max Boot, avisa nas páxinas de The Washington Post que coa súa catastrófica xestión fronte o Coronavirus, o titular da Casa Branca merece o título de peor presidente na historia dos Estados Unidos; The New York Times, di que mentres o mundo contén a respiración fronte a pandemia, o alarde militar súmase a una serie de decisións erráticas na política dos EUA contra Venezuela. O influinte Bill Gates, recorda que axudar aos demais no medio dunha emerxencia sanitaria non é só o que se debe facer senón o verdadeiramente intelixente, xa que, nunha pandemia, a cura dos demáis representa a garantía da propia salvación mentres que o maltrato a terceiros volveráse antes ou despois contra quen o produce.

O centenário The Atlantic, de Boston, explica que durante a a Recesión de 2007 a 2009, a economía sufrira unha perda neta de aproximadamente nove millones de empregos, no entanto a recesión da pandemia nos EUA propiciara en dúas semanas case 10 millóns de parados. The New York Times calcula que o paro xa é do 13%, a cota máxima da Gran Depresión, hai 80 años.

The Atlantic dí que Taiwán, Singapur, Canadá, Corea do Sur, Xeorxia e Alemania atenderon a Pandemia con máis eficiencia e sufrirán muito menos. Corea do Sur e Estados Unidos descobreron os seu primeros casos no mesmo día. Corea do Sur rexistrara 8 de abril 200 falecidos o que significaba catro mortes por cada millón de habitantes; a dos EUA é seis veces peor.

En Trump súmanse a incapacidade de George W. Bush e a corrupción de Nixon, engade Max Bott no seu artigo do Washington Post, ao comentar a decisión do presidente de cesar ao director do sistema de información dos EUA como vinganza por ter revelado o seu intento de extorsión na Ucraína.

Para Lamrani é un insulto o matonismo do goberno dos Estados Unidos con un país como Cuba que extrema a súa conducta solidaria máis unha vez durante a pandemia actual. “Cuba -dí- ilustra a comunidade internacional sobre os principios que deberan imperar nas relación entre países: a solidariedade, a axuda mutua, o altruismo, a cooperación, o respecto da soberanía e a non intromisión nos asuntos internos”