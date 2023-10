A investigadora do CIBG Clara Bernal tratará en Vigo e Compostela da resistencia creativa da ciencia cubana contra o bloqueo

MESC – TSA

Claudia Bernal Estrada, investigadora que representa a nova xeración do Centro de Enxeñería Xenética e Biotecnoloxía (CIGB) de Cuba, estará na vindeira sexta, dia 6, no local da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil coa proposta de dar conta do seu traballo no centro e poder conversar sobre a resistencia creativa da ciencia cubana fronte ao bloqueo dos EUA. O local está aberto en Cánovas 10, na Laxe de Vigo. Sábado 7, Bernal falará as 11,30 no Centro Cívico da Almáciga, da rúa Proxecto Vagalume 2, de Compostela.

Bernal chega por invitación do Movemento Estatal de Solidariedade con Cuba (MESC) para informar e conversar sobre os resultados da biotecnoloxía cubana, en especial do trabaallo do CIGB e do proceso de obtención das vacinas Anticovid así com das dificultades coa Organización Mundial da Saúde OMS, e do dano producido polo bloqueo no sector. A iniciatia da investigación de avangarda en Cuba, revela o alento revolucionario dun recurso de de defensa popular de fase superior, en cuxa iniciativa alumea a inspiración de Fidel.

Bernal Estrada, é membro do Comité Nacional da UJC de Cuba, graduada de Enxeñería Industrial na Universidade Tecnolóxica da Habana (CUJAE) e especialista de Comercio Exterior na Dirección de Importacións do CIGB para a provisión de reactivos, material de laboratorio, materia prima e compras asociadas a Investigación e Desenvolvemento de novos produtos. Durante a pandemia, participara como voluntaria nos centros de seguridade e reclusión na Zona Vermella, con casos positivos de COVID-19.

Nas distintas actividades nas que participará xunto ás organizacións de solidariedade conCuba de Galiza, Asturias, Cantabria, Euskadi, Catalunya, Zaragoza, València, Alacant, Murcia, Andalucía e Madrid, terá ocasión de dar conta de como Cuba resiste de maneira creativa para superar as medidas do ilegal bloqueo dos EUA dirixido a asfixiar ao pobo cubano, así como das iniciativas solidarias en marcha para sumar iniciativas e labor en prazo medio contra o criminal bloqueo económico, comercial e financeiro.

Dende o MESC lembran que o pasado mes de xullo, no marco do Cume dos Pobos en Bruxelas, conformouse un tribunal Internacional contra o bloqueo dos EUA para os próximos 16 e 17 de novembro na mesma capital belga, convocado pola Asociación Internacional de Xuristas Democráticos, o Grupo da Esquerda no Parlamento Europeo e o Gremio Nacional de Avogados de Estados Unidos, o Foro de Avogados e Avogadas de Esquerda-Rede de Avogados Demócratas de España, a Conferencia Nacional de Avogados de Estados Unidos, o Movemento de Solidariedade con Cuba en Europa, organizacións sindicais e asociacións de cubanos residentes no vello continente. Con este tribunal internacional, que contará coa participación de destacados xuristas e representacións, denunciarase o carácter extraterritorial do bloqueo contra Cuba e a infame inclusión da maior das Antillas na unilateral lista de Washington de países patrocinadores do terrorismo, que viola o Dereito Internacional.