A policía aeroportuária de Miami e Nova York detén a participantes dos EUA que regresaban do Encontro de Solidariedade con Cuba

Berenice Sobral – Coral Gables (Miami)

Policías dos aeroportos de Miami e Nova York detiveron ilegalmente e interrogaron durante horas a persoas que formaban parte dun grupo de 150 mozas e mozos con pasaporte dos EUA chegados da Habana onde participaran no Encontro Internacional de Solidariedade con Cuba dende o pasado 24 de abril. Os axentes fixéronse con varios telefones móbeis das persoas detidas. Os feitos sucederon en 3 de maio e foron denunciados como intromisión ilegal dos axentes nos dereitos de reunión, información e opinión que garante a 1ª Emenda da Constitución dos EUA, de 1791, razón legal que leva aos suxeitos desta cidadanía a proclamaren que viven no país máis libre do mundo.

A delegación solidaria da mocidade dos EUA no encontro internacional da Habana de 24 de abril a 2 de Maio, foi a máis importante que se recorda nesta cita internacional contra o bloqueo.

Segundo a denuncia espallada nas redes pola asociación The People’s Forum (TPF) a detención e acoso policial tiña por obxecto intimidar a todo o grupo por ter viaxado a Cuba e participado en asembleas con persoas e delegados de institucións da illa. “O que procuraban era meternos medo e penalizar o noso dereito a viaxar e dialogar libremente”, dixo TPF nun comunicado no que cualificaba de escandaloso o comportamento dos axentes. “¡Reclamamos a liberación dos compañeiros detidos e lembramos que o noso compromiso de pór fin ao Bloqueo de Cuba será irrenunciábel”.

En nome da TPF, Manolo De Los Santos, dixo que no encontro trataran con camaradas procedentes de todo o planeta que por moitas razóns deben ser considerados prisioneiros do goberno dos EUA e vítimas da violéncia imperial. “Este sistema violento, concentra forza e recursos contra os pobos que en todo o planeta loitan por organizárense e defender seus recursos, o planeta e a vida. A ira do Imperio combate a eses pobos. Este é o panorama actual”.

A delegación da mocidade dos EUA é a máis numerosa que visita Cuba dende hai décadas. “Regresamos a casa con información cabal e contrastada da agresión contra Cuba, e, a maiores, coa experiencia concreta de como dar conseguido unidade na diversidade e como é posíbel derrotar un inimigo que presume de invencíbel; é fundamental que o amor e a esperanza estean no centro de todo o que facemos”, comentou Kawenaʻulaokalā Kapahua, da Academic Labor United, de Hawai.

O comunicado de TPF atribúe á xeración actual ten o deber histórico de “derrotar, dunha vez por todas, o Bloqueo asasino” e internacionalizar a solidariedade con Cuba contra a agresión do goberno dos EUA.

A delegación solidaria estaba organizada pola Asemblea Internacional dos Pobos (AIP) e nela participaban sindicalistas, traballadores culturais, activistas contra a brutalidade policial, grupos de inquilinos e científicos de diversas organizacións de Estados Unidos.

Durante a visita, dialogaron con representantes da comunidade Lgbtqi+, agrupacións afrocubanas e alumnos e profesores da Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) da Habana e intercambiaron opinións e experiencias con equipas de educación popular, científicos, deportistas, artistas entre moitos outros.

A activa delegación procedente dos EUA traballou arreo con outros grupos invitados ao Encontro Internacional de Solidariedade que en conxunto sumaba máis de mil participantes.