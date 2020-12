A prensa do capital silencia a revolta xeral de Latinoamérica contra o neoliberalismo

Xosé Aponte – Jacksonville (FLA)

Tanto o governo terminal de Washington coma seu relevo en portas, evitan recoñecer a actual revolta de Latinoamérica, a máis importante desde o Caracazo de 1989 que prendera coma lume no Ecuador e Chile. As grandes axencias de prensa agachan a revolución continental e para iso parcelan un feito evidente de alcance xeral. O pobo de Colombia leva máis de trece meses na rúa contra un goberno de narcos e bandidos e nese tempo as balas de Duque mataron 253 manifestantes aos que hai que sumar 150 ex membros das FARC asasinados desde o Acordo de Paz. A crecente represión das protestas contra o goberno de Moreno no Perú, causa dous mortos, centos de feridos e 200 desaparecidos; en Chile, desde a primeira semana de outubro, as forzas de orde, dirixidas por Piñera mataron 20 manifestantes inermes, feriron 1.233 e levaron con axuda dos xuices á cadea outros 3.712 na maioria mulleres; catrocentas manifestantes foron atinxidos en maior ou menor gravidade por munición de chumbo.

O pobo na rúa acaba en Chile coa constitución imposta pola dictadura e reclama destora a dimisión de Sebastián Piñera, custodio das chaves de Pinochet.

En Perú, gobernantes e pobo distancianse tanto coma nos primeiros 60 e a protesta gaña en coherencia mentres aumenta a represión. Desertizado o país polo librecambismo -a única solución aos problemas económicos do país según o consello teimudo deMario Vargas Llosa- a única prenda económica do goberno en fuga consiste en concesións mineiras abusivas, nomeadamente aos EUA

O pobo na rúa acaba en Chile coa constitución imposta pola dictadura e reclama destora a dimisión do gardador das chaves de Pinochet, Sebastián Piñera. O temor é que o goberno neo-pinochetista blinde a nova constitución con regulamentos que xa se anuncian e que deixarían a loita na rúa e a esperanza de xustiza nun novo chasco. Polo de agora, Piñera négase a indultar os presos políticos das protestas e contesta de caralavada que ese rigor contra alzados é unha das previsións da nova Carta Magna. Para Piñera, tamén chamado O Rockfeller de Chile, o golpe cruento de Pinochet fora unha pragmática necesaria para traer a prosperidade do neoliberalismo. Os chilenos dinque coa desregularización medrou inxustiza e desigualdade. Piñera atinxe o 90% de desaprobación.

A revolta reaviva con forza en Guatemala o espectro da represión de 2015, que levara finalmente a cadea ao vesánico Otto Pérez Molina investigado pola Comisión Internacional Contra la Impunidad, promovida pola ONU. Washington esperaba conseguir con ela afogar o espantallo do tirano e salvar a megaminería do norte, arrasadora da agricultura e causa das marchas da fame cara a fronteira con California.

RECORDO DE EL CHORRILLO

Desta volta xa non é a febre do ouro de Klondike, nos finais do XIX senón unha fuga masiva da pobreza que os media do capital deixaron de considerar. O neoliberalismo arrasou emprego, vivenda e saúde e a fuga da poboación en plena pandemia aparece tamén en Panamá, a meca dos capitais fugados que nesta altura recorda a matanza de El Chorrillo (decembro do 89) consecuencia do desembarco de tropa dos EUA, con 20.000 desprazados e unha conta de mortos de nunca acabar; Laurentino Cortizo, presidente nomeado polos mesmo causantes do sitio do Chorrillo, recibe críticas do goberno de Washington por ter reclamado axuda de Cuba para loitar contra a pandemia. Cortizo protesta a Casa Branca a súa condición de presidente obrigado a asistir de estafermo a fuga dos seus para o Rio de Tijuana mentres a súa mesa reborda de denuncia mineiras de empresas do Norte.

A Honduras empobrecida pola galerna do librecambio ven de arrasala un furacán que a retrasa 20 anos en tres semanas, mentres as protestas polo pais inerme crúzanse coa cadea de emigrantes de a pé.

Haití e Paraguai denuncian pobreza e corrupción mentres viven o retroceso cara tiranías de hai 50 anos. Haití co regreso dun goberno autoritario aliado coa delincuencia; Paraguai denuncia ao xefe da milicia, o corrupto Mario Abdo Benitez, cacique de Stroessner, que cerca e tortura aos pobos orixinarios e defende os intereses do capital sen contar coa precariedade e desafiuzamento masivos que provoca. En Haití, as bandas secuestran e asasinan co permiso de Juvenel Mose, un presidente que recorda a Papa Doc e os seus Tontom Macoutes. A macutización acelerada contra a resistencia popular só recibe a promesa dunha nova constitución. Un recurso que busca transformar o problema en falsa solución, coma no caso de Piñera que acusado de tiranía reaparece de pais da Nova Lei mentres os paramilitares cargan contra disidentes e oposición.

En Brasil sucédense as concentracións que piden o fin da guerra policial de Bolsonaro nas rúas das cidades. En Abril o presidente meteu a tropa nas favelas de Río e matou 177 persoas que protestaban contra o goberno e o racismo das forzas armadas. Emir Sadder recorda que cada 2 horas é asasinada unha muller no Brasil. En ningún outro pais do continente é máis maltratada polos representantes da Lei a poboación de procedencia africana que é maioria no Brasil, e entre 2018 y 2019 o aumento da violencia contra a poboación orixinaria foi do 150%. A revolta pola degradación de dereitos económicos, sociais, culturais e de defensa da natureza conmove un pais cuxo presidente fai ironias en público sobre a pandemia que provoca centos de mortes por día e milleiros por mes. O goberno de Bolsonaro asegurou que non eran precisas políticas de prevención e emerxencia contra a Covid-19 porque a solución de todos os problemas do país viría do crecimento económico e a xeneración de emprego. Agora non hai ninguén no país que acredite na sinceridade do presidente cando anunciou que a inmunidade chegaría pola via natural porque o cinismo de Bolsonaro chega até non recoñecer as vítimas do virus.

A censura das grandes axencias e cabeceiras do capital enfosca a realidade do monumental fracaso do librecambismo mentres labora a diario por construir un estado de opinión contrario a defensa da independencia de Cuba, Venezuela e Nicaragua e demoniza os avances de dereito fundados no socialismo. Cuba acusada durante anos polo imperialismo de exiliar catastróficamente a súa poboación por malgoberno, recibe distincións de axencias de Norte e Sur, ten unha docencia excelente, de acceso universal, sen comparanza mesmo en paises do norte integrados na cadena de explotación do Sur e envía brigadas médicas a todo o mundo

Os argumentos clásicos da ofensiva imperialista contra Venezuela son banais e mendaces fronte unha resistencia real e articulada sobre principios socialistas e non pode negar a propaganda colosal dos EUA que o goberno bolivariano ten acertos e resultados positivos para o pobo superiores a todas as trampas infames construidas no despacho de Elliot Abrahms, cónsul imperial encarregado por Donald Trump para acabar co goberno lexítimo de Venezuela. Abrahms leva no seu expediente a responsabilidade pola matanza de El Mozote (Salvador) hai 36 anos, onde un comando formado pola CIA asasinou a máis de 1000 labregos desarmados.

A construción mercenaria de parte dos EUA dunha nova contra para acabar co sistema de cooperativas agrícolas de Nicaragua, só rexistra o voto das universidades e colexios de pago e dunha parte da burguesía exiliada en Florida. Como se ven repetindo na historia do imperialismo dos EUA contra Latinoamérica, o orzamento do goberno de Trump para desangrar o programa socialista dos sandinistas, supera o PIB do país e non consigue dobrar a vontade independentista.

A imposición do librecambismo, a débeda externa impagábel e a amortización acelerada dos sistemas públicos de ensino, asistencia social e protección contra as enfermidades encenden a protesta en todo o continente. Neste vasto cómaro de tiranía, o máis visíbel e a reactivación do saqueo imperial con desprezo obsceno da lei internacional e do dereito a soberanía mediante unha política de mentira e falsificación activa da realidade e de negación do dereito.

Tradución ao Galego de Alicia Carvalho para Terra Sen Amos.