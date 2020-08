A prometedora vacina cubana contra a Covid-19 recibe a primeira autorización de ensaio de América Latina

Prensa Latina- Terra Sen Amos.

O candidato para vacina contra a Covid-19, Soberana 01, é o primeiro candidado de América Latina (e 30 do mundo) que recibe autorización para ensaios clínicos, entre os más de 200 en fase de investigacións. Investigadores do Instituto Finlay de Vacunas (IFV) de Cuba e a Subdirectora do Centro para o Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (Cecmed) sinalaron na TV Cubana que perante un virus descoñecido, era imposibel predecir una vacina en breve, xa que é un proxecto que leva anos, porén a Soberana 0, é froito da experiencia acumulada por Cuba nos medicamentos preventivos, a inmunización masiva e o desenvolvemento da industria biofarmacéutica do Estado Socialista que conta cun ben gañado prestixio internacional.

Soberana 01, candidato vacinal da investigación estatal cubana premia a aposta da Revolución pola ciencia para o progreso do pobo e significa un recoñecimento máis para Fidel como visionario do sector biotecnológico en el país.



Sobre a experiencia acumulada pola investigación médica cubana, a pandemia ten inzado un caudal de coñecimento viral específico ao que puido acceder en parte a investigación médica da illa, a pesar de este traballo estar coutado polo bloqueo que sanciona e interfire ilegalmente os contratos de adquisición realizados dacordo coa lei internacional.

No de hoxe Cubas administra 11 vacinas (oito de produción nacional), cunha media de catro millóns 800 mil doses anuais de inmunóxenos simples ou combinados que protexen contra 13 enfermidades; todos os anos excede o 98 por cento de cobertura en toda a nación, o que dota á poboación dun nivel inmunitario insólito en moitos paises capitalistas.

Trátase dun amplo expediente de referencia mundial. A 66 Asemblea Mundial de Saúde aprobou, en maio de 2013, o Plano Estratéxico para a Erradicación da Poliomielite e a fase final en 2013–2018 a partir dos resultados achegados por Cuba na súa loita contra esa enfermidade.

Para os cubanos, sen excepción, a vacinación é gratuíta, de acceso universal, está integrada na atención primaria de saúde, e é un compromiso e vontade política coa saúde da poboación a través dun sistema de saúde integral.

‘O candidato vacunal cubano, Soberana é o primeiro de Latinoamérica e o primeiro dun país pobre en recursos económicos, pero grande de espírito, a razón tamén pola que o logramos’, sinalou Vicente Vérez Bencomo, director del Instituto Finlay de Vacunas.



Menos do 20 por cento dos proxectos a nivel internacional lograron tal autorización para ensaios clínicos, e un deles é agora Cuba, puntualizou a directora de Investigacións do Instituto Finlay de Vacinas, Dagmar García, unha da tres investigadoras de Soberana 01.

Avalan a proposta cubana contra a Covid-19, produtos como Vai-Mengoc-BC indicada para a inmunización activa contra a meninxite de eficacia probada no mundo, a vacina de antíxeno sintético para o haemophilus influenzae tipo b ou a Heberbiovac HB preventiva contra a hepatite B.

Acervo cubano para o desafío da vacina, son igualmente o medicamento inmunterapéutico contra o cancro de páncreas e o primeiro inxectabel terapéutico para combater ao cancro de pulmón de células non pequenas, xeradas e producidas pola industria biofarmacéutica estatal cubana.

Soberana 01 ten unha estratexia de fabricación de dous millóns de doses necesarios para protexer á poboación de Cuba unha vez superadas as probas.

A fase da avaliación clínica comezará a vindeira Segunda Feria 24 de agosto, dende o Centro para o Control Estatal de Medicamentos, Equipos e Dispositivos Médicos, e a Organización Mundial da Saúde que rexistra o ensaio clínico do candidato vacinal cubano.

