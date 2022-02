“A Revolución Cubana derrotou o bloqueo durante máis de 60 anos e os que falten por vir” (MESC)

Comunicado do Movimento Estatal de Solidariedade con Cuba

Nesta quinta feria 3 de febreiro pasaron 60 anos da imposición, por parte dos Estados Unidos, do bloqueo criminal contra Cuba, un dos máis criminais aldraxes dos Dereitos Humanos de que se ten memoria; execútase a diario, asañadamentese e con contumacia contra o pobo cubano, polo feito ter resolto cubanas e cubanos exerceren seu dereito a elixir un rumo político, social e económico de seu, sen depender de poderes transnacionais nin de grandes potencias; esta decisión fai da Revolución Cubana un exemplo para todos os pobos do mundo que aspiran a se safaren da explotación de uns seres humanos por man doutros. A maior potencia imperialista da historia, coida que esta resolución de Cuba e intolerábel e por iso cerca e tortura ao conxunto do pobo da illa e por iso anualmente a Asemblea Xeral da ONU condena por aclamación este crime.

O bloqueo é unha agresión imperialista criminal que, só en termos monetarios, xa superou un billón de dólares; en termos humanitarios provoca carencias graves en áreas tan sensíbeis como a educación e a sanidade, porén o cerco infame teña fracasado de plano no seu propósito de derrocar á Revolución Cubana, algo que seus promotores non van conseguir nunca.

Mália Cuba e os EUA teren reanudado relacións diplomáticas, o acoso do bloqueo non abrandou ren. Pola contra, remontóu criminalmente durante a administración Trump con máis de 242 medidas alzadas en todos os capítulos económicos, sen o goberno de Joe Biden ter feito nin sequer aceno de eliminar algunha delas.

As organizacións integradas no MESC (Movemento Estatal de Solidariedade con Cuba) denunciamos e condenamos a continuidade do bloqueo como un intento de xenocidio contra o pobo de Cuba e esiximos seu cese de vez. Expresamos tamén a nosa máis absoluta solidariedade coa Revolución Cubana e a súa loita polo socialismo como superación das cadeas do capital.

Viva Cuba Socialista!

Viva Cuba, Fidel e o Che!

Até a Vitoria sempre!

Venceremos!