A solidariedade dos EUA pide a Biden a suspensión urxente do bloqueo para Cuba poder reparar a desfeita do ciclón Ian

A organización solidaria estadounidense The People’s Forum (TPF ) inseriu domingo 2 no diario The New York Times, un cartáz titulado Pola reconstrución de Cuba: chamada urxente para o presidente Biden” O anuncio require ao titular da Casa Branca que poña fin ao bloqueo no que veñen termando dende 1961 doce presidentes nun espectáculo ininterrompido de crueldade, un verdadeiro aldraxe aos dereitos humanos de parte do pais máis armado do planeta e dotado de influencia económica excepcional, contra unha illa menor ca o veciño Estado da Florida e carente de recursos. Nun texto que está a ser reproducido por diarios e noticiarios dos 50 Estados, TPF denuncia o castigo multiplicado contra a illa durante a presidencia de Trump, agravado polo paso do furacán Ian, por riba de o bloqueo impedir mantementos básicos nos servizos e importación de medicamentos e víveres.

“Que Cuba poida reconstruirse: aviso de urxencia para Biden”

O momento crítico do ciclón na súa deriva polo Caribe, foi caer sobre o occidente de Cuba, co agravamento de sistemas previamente danados polo ilegal cerco. A TPF di que Cuba precisa reparar instalacións e servizos completamente destruídos ou gravemente danados e que iso só será posíbel se os EUA restitúen a illa o seu dereito a comprar materiais e repostos. A organización prevé o empeño da presidencia dos EUA en competir cos seus antecesores en crueldade no bloqueo e para iso precisa que débese respectar o dereito da illa “cando menos nun tempo excepcional de seis meses”.

“Malia a ben coñecida disposición de Cuba para afrontar desastres naturais, o dano deste furacán foi inmenso –explica o texto da TPF- na provincia occidental de Pinar del Río, famosa pola súa produción de tabaco, máis de 5.000 leiras foron destruídas; en vilas coma San Luís, os danos afectaron ao 80% das casas”.

O feito de Trump incluir Cuba na lista de patrocinadores do terrorismo, tomando como pretexto o ofrecemento do goberno socialista para o poder colombiano dispor da illa para as conversas de paz coa guerrilla, o texto do anuncio insta a cesar esta operación de castigo plenamente artificial para poder o goberno socialista recibir do resto do mundo materiais precisos para a reconstrución. O chamamento recorda que o castigo do cerco imposto polo goberno de Washington é unha barreira para o mundo non poder axudar ao pobo de Cuba. “Son políticas obsoletas da Guerra Fría as que impiden ao mundo axudar ao pobo cubano a poder reconstruír seus fogares, reparar a rede eléctrica, dispor de auga limpa e acceso a alimentos”.

A organización norteamericana que publica o chamamento insiste na emerxencia e excepcionalidade da suspensión do bloqueo e cualifica a Cuba de veciño ao que todo o mundo quer axudar.

Versión en Galego de Áurea Carvalho.