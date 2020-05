A solidariedade protesta contra fabricantes suizos de equipo médico por seguiren ordes de bloqueo contra Cuba

Suiza-Cuba – Terra Sen Amos

As asociacións MediCuba-Suisse, mediCuba-Europa, a Asociación, ALBA-Suiza, AMCA, Médico International Schweiz, CSSR Solifonds e a asociación Suiza-Cuba protestaron en Berna ás portas das empresas IMT Medical AG e Acutronic por ter seguido ordes do goberno dos EUA no sentido de recusar todo contrato con Cuba. As asociacións denunciaron que as empresas suizas citadas recén admitiran capital da empresa estadounidense Vyaire baixo a condición de romperen relación comercial con Medicuba, cliente regular delas.

A solidariedade con Cuba maniféstase en Berna perante as industrias de equipo médico, por seguiren ordes de bloqueo contra Cuba.

A solidariedade levóu perante as portas dos fabricantes bandas nas que acusaban de covardía fronte os EUA aos até o de agora subministradores de material clínico básico para o sistema sanitario da illa, en especial respiradores, precisos para tratar infectados por Covid-19. Nun dos cartaces chamaban aos empresarios “ben mandados”.

Suiza-Cuba recordou aos medios que cubriron a protesta, que Cuba era un exemplo de internacionalismo solidario que a invitación de gobernos de todo o mundo asistia con brigadas médicas para contribuir nas batallas locais contra o Coronavirus, un traballo heroico que realizaban contra a propaganda mentireira dos EUA e atrancos inadmisíbeis e iinhumanos coma o que viñan denunciar fronte as empresas de Berna. Nunha voandeira repartida na protesta, recordaban que o bloqueo contra Cuba era o máis longo da historia, condenado 27 veces pola ONU. Más do70 % dos once millóns de cubanos naciera baixo o bloqueo. Os danos materiais acumulados deica marzo de 2019, sobordaban un billón de dólares.

De porparte, a solidariedade británica con Cuba fixo público que as oficinas de crédito do pais recusaran o envio a Habana de 20.000 libras esterlinas recadadas para axudar a sanidade cubana a compra de material para tratar o Coronavirus, que, por causa do bloqueo dos EUA, debe adquirir a un prezo sempre máis elevado que no comercio internacional libre.