“A solidariedade revolucionária de Cuba é uma resposta soberana a aqueles que mantêm o bloqueio” (Lula da Silva ao presidente cubano)

Chegada da brigada médica cubana contra Covid-19 no aeroporto de Surinam.



Lula encomenda ao presidente de Cuba “transmitir aos cubanos e cubanas, especialmente aos cientistas e profissionais que estão nesta dura luta pela vida em todo o mundo, o reconhecimento, a admiração e a gratidão do povo brasileiro”. A carta de Lula leva data do 23, procede de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo e aparesce publicada dia 25 nos jornais de Cuba e na agência Prensa Latina. O expresidente do Brasil recorda que “a solidariedade ativa, militante e revolucionária de Cuba já foi evidente em várias partes do planeta, em resposta altiva e soberana àqueles que tentam impor o bloqueio econômico e o isolamento político”.

“Estou escrevendo para falar sobre a emoção que senti quando vi a imagem dos médicos cubanos chegando na Itália, para ajudar as vítimas da pandemia de coronavírus naquele país –escreve Lula da Silva-. Mais uma vez, o governo e o povo de Cuba da ão mundo exemplo de solidariedade, superando todas as barreiras, sejam de natureza econômica, geográfica ou política.

É em momentos de crise que encontramos os verdadeiramente grandes. E nessas horas as pessoas daquela ilha são sempre gigantescas diante do mundo. A solidariedade ativa, militante e revolucionária de Cuba já foi evidente em várias partes do planeta, em uma resposta altiva e soberana àqueles que tentam impor o bloqueio econômico e o isolamento político.

O povo brasileiro ficará eternamente grato pelo papel que desempenhou em nosso programa Mais Médicos, em uma cooperação que salvou inúmeras vidas e ensinou muito aos nossos próprios profissionais de saúde.

Essa cooperação foi brutalmente interrompida por um governo mesquinho com o povo e cegada por uma ideologia individualista e desumana.

Nestes momentos de crise devido ao coronavírus, infelizmente de uma maneira mais dolorosa para o nosso povo, todos estão tendo que reconhecer a falta que os colegas médicos cubanos nos fazem aqui.

Peço a você, querido colega Díaz-Canel, que transmita aos cubanos, especialmente aos cientistas e profissionais de saúde que estão nesta dura luta pela vida em todo o mundo, o reconhecimento, a admiração e a gratidão do povo brasileiro. Estaremos juntos sempre, até a vitória”.

Brigadas médicas cubanas operam ja em Surinam e Granada. Suman-se as que participam na loita contra COVID-19 em Nicaragua, Venezuela e Lombardía (Italia)