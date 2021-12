A Unión Europea recorda que as medidas do bloqueo carecen de efecto legal fóra das fronteiras dos EUA

Axencias-TSA

A Comisión Europea repite que é ilegal a prática das institucións de goberno dos EUA de dictar decretos e sancións que violan a soberanía legal doutros paises. A comisaria de Servizos Financeiros da UE, Mairead McGuinness, condeou a extra-territorialidade do bloqueo estadounidense impuesto a Cuba con desprezo das leis nacionais da República. Falando en nome dos 27 Estados que conforman a UE, a irlandesa McGuinness dixo que a invasión da legalidade dun pais por outro Estado representa unha violación inasumibel da soberanía de calquera pais, como estipula o Regulamento 2271 do Consello da UE de 22 de novembro de 1996, destinado a neutralizar no ámbito europeo a incidencia de leis extraterritoriais.

Martirena (Granma)

McGuinness precisóu a postura da UE en resposta apreguntas formuladas meses antes polos eurodiputados do Estado español Ernest Urtasun e Javier Moreno a conta da opinión do Consello sobre o perxuizo para as empresas e a cidadanía da UE da política de bloqueo e sancións do goberno de Washington contra Cuba. A comisaria dixo que era facultade do goberno da UE defender a vixencia e aplicación dos estatutos dos Estados membros e defender as empresas da Unión contra irregulariedades invasivas doutros Estados para o que estaban en vigor medidas en defensa da apertura e fortaleza do sistema económico e financeiro da UE.

A comisaria acrecentou que o Servizo Europeo de Acción Exterior contaba con recursos para garantir a defensa de servicios financieros esenciales dos 27 Estados membros e dixo que o seu departamento de Servizos Financeiros trataba regularmente da intromisión de parte das institucións de Goberno dos EUA, nomeadamente sobre os efectos do uso ilegal de sancións. Como exemplo citou os 15 procesos acometidos polos EUA contra 18 empresas da UE a partir do título III da Lei Helms-Burton, iniciativas sancionadoras que asegurou que carecías de calquera propiedade legal no ámbito da Unión.