Ana Miranda denuncia na Eurocámara a inhumanidade do bloqueo contra o pobo irmán e solidario de Cuba

“O Bloqueo dos Estados Unidos contra Cuba é inaceptábel, inxusto e inhumano”. Ana Miranda comezóu con estas palabras a sua intervención no debate sobre o Acordo de Diálogo e Cooperación entre a UE e Cuba. A deputada do BNG na Eurocámara, acusou a extrema dereita de tentar unha nova resolución contra a illa “cando sabemos que o cerco contra Cuba foi aumentado e recrudecido dende 2019: Trump, xa cun pe fóra da Casa Branca, meteu Cuba na Lista de Paises Promotores do Terrorismo; ao país que ten axudado coas súas brigadas médicas a millentas persoas no mundo enteiro, por favor!” Ana Miranda cualificou de descomunal a multiplicación sen taxa de medidas para reventar a economía e prexudicar a poboación. “Cortaron as relacións consulares, impiden a reunificación familiar e atrancan a produción de visas para os residentes na illa puideren viaxar ou emigrar”. A deputada incidiu no aumento do bloqueo durante a pandemia “dirixido a impedir a importación de ventiladores pulmonares e a produción de osíxeno, asi como frustrar a produción industrial das vacinas cubanas; un Bloqueo que provoca dano, sufrimento, privacións, angustia e viola o dereito humanitario, e isto non o dí a euro-deputada do BNG senón as Nacións Unidas”.

O debate sobre o Estado do Acordo de Diálogo Político e Cooperación entre a UE e Cuba foi promovido pola fracción reaccionária do Parlamento de Bruxellas, nomeadamente a que representa o partido de Feijóo, saudoso do estilo subalterno de José María Aznar co goberno de George W. Bush contra Cuba e o combinado ultra-dereitista de demo-cristianos e militantes do libre comercio fundidos na ALDE e agora identificados coa definición RENEW. As intervencións desta fracción non identifican problema en Cuba atribuibel a un bloqueo imperialista que durando más de 6 décadas chega ao paroxismo de impedir a illa a importación de medicamentos e material clínico en plena pandemia.

Esta fronte alineada coa política da actual Casa Branca contra Cuba, obxecta no Parlamento que fose Josep Borrell en nome da UE que visitase Cuba, por consideraren que o cargo implicaba pola súa importancia aos 27. Borrell recordou que él, personalmente, e a UE e a ONU están contra o bloqueo; que o voto da UE na Asemblea annual da ONU condena o criminal cerco imperialista contra Cuba. “Un non pode deixar de pensar como sería a historia do mundo se as palabras e o espírito de Obama na Habana tivesen continuado”.

Manu Pineda, do Grupo de Esquerda, dixo que Borrell vira en Cuba un pobo a pasar necesidades, e ao mesmo tempo puido comprobar que é un pobo consciente de quen ten a responsabilidade dos seus apuros que non é outro que un bloqueo estadounidense que está a piques de cumprir sesenta e dous anos. “Temos que afondar nosas relacións con Cuba e loitar contra ese bloqueo, polo ben de Cuba e polo noso beneficio, pois o bloqueo asfixia Cuba e a nós impídenos dispor dos avances científicos e biofarmacéuticos e de toda clase que xenera Cuba e nega asemade aos nosos empresarios a opción de investir en Cuba sen temor as represalias dos EUA”. Para Pineda, compre apostar polo respeto a la soberanía cubana, e, ao tempo, defender a nosa. “Temos que independizarnos dos EUA e sermos soberanos, non delegados de Washington e compre que defendamos unha nova orde internacional multilateral, na que os pobos poidan relacionárense de forma libre, soberana, sen intromisións nin presenza ominosa de terceiros”.