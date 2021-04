As desigualdades aumentan coa pandemia e comprometen a Axenda 2030, denuncia Manuel Marrero na ONU

Prensa Latina – TSA

A pandemia da COVID-19 profunda desigualdades entre países e evidencia a necesidade de transformar a inxusta, desigual e antidemocrática arquitectura financeira internacional. Os países en desenvolvemento teñen o desafío de atender crecentes gastos en saúde, a contracción das súas economías, o aumento dos déficits fiscais, a débeda externa, a inseguridade alimentaria, o desemprego e a pobreza, que comprometen o obxectivo da Axenda 2030. Tal foi o diagnóstico de Manuel Marrero, primeiro Ministro de Cuba na súa intervención no Consello Económico e Social (ECOSOC) da ONU, entidade de asistencia da Asemblea Xeral para os obxectivos de cooperación e desenvolvemento económico, social e internacional, mediante os recursos humanos e financeiros do sistema das Nacións Unidas.

É urxente transformar a arquitectura financeira internacional para defender ao Sur das desigualdades, agravadas durante a pandemia, dixo o primeiro ministro de Cuba no consello económico da ONU.

Nun mundo dividido entre os que acaparan recursos e os que carecen deles, algunhas potencias estragan miles de millóns en gastos militares, faltan ao seu compromiso de achegar o 0.7% do seu PIB á Axuda Oficial ao Desenvolvemento e impoñen medidas coercitivas unilaterais, que violan a Carta da ONU e o Dereito Internacional, recordou o xefe do goberno de Cuba.

Manuel Marrero denunciou o bloqueo económico, comercial e financeiro máis longo da historia, imposto a Cuba por sucesivos gobernos dos EUA dende 1960 e elevado a niveis sen precedentes, mesmo durante a pandemia, con máis de 240 medidas de parte da administración Trump, e ainda en vigor. “Esta criminal e ilegal política, que rexeita a comunidade internacional, é o principal obstáculo ao desenvolvemento sustentábel do noso país”.

O representante de Cuba recordou que no 25 aniversario da creación da Organización Mundial do Comercio, a Rolda de Doha para o Desenvolvemento está paralizada e segue a ser un soño o trato especial e diferenciado para os países do Sur. “A cada, afastámonos máis do cumprimento dos compromisos da Axenda de Adis Abeba”.

Marrero reclamou apoiar os esforzos das nacións en desenvolvemento mediante accións concretas en materia de transferencia de tecnoloxías, financiamento externo en condicións xustas, acceso a mercados, desenvolvemento de capacidades e cooperación Norte-Sur. E non esqueceu outra das desideratas dos países representados na COSOC: procurar solución inmediata ao problema da crecente débeda externa, xa pagada con fartura, cuxo desmesurado monto lastra os esforzos dos países do Sur para se desenvolveren.

“É ben tempo que os países desenvolvidos salden a súa débeda histórica coa humanidade pola explotación colonial, as guerras de agresión e a depredación dos recursos naturais e do medio ambiente; esiximos solucións inmediatas e duradeiras, que permitan un futuro próspero, equitativo e sustentábel”, dixo Manuel Marrero no remate da súa ponencia no ECOSOC.