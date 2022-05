As razóns de Cuba estarán no IX Cume das Américas malia o veto e a censura de Washington

Axencias – Terra Sen AmosA voz de Cuba escoitarase no IX Cume das Américas que terá lugar os vindeiros días 6 e 10 de xuño en California, recordou na Quarta o presidente Diaz Canel. As presións e ameazas do goberno de Washington sobre as chancelerías de Latinomérica e o Caribe para vetar a participación de Cuba, Venezuela e Nicaragua, non impedirá que se repita a situación do cume de 2018 que estando deseñado polos comandos de Monroe para censurar as voces que claman na Nosa América contra os librecambistas, conseguiron que as posicións críticas do imperialismo dominasen todas as sesións. Diaz Canel anunciou que pese a súa ausencia en California as razóns de Cuba estarían outravolta presentes nas sesións. «Desde o deseño orixinal por parte do Goberno dos EUA, desde a súa pretensión inicial, a vontade patente era que o Cume non fose representativo. Teimaron en excluír a varios países, entre eles Cuba, a pesar do forte reclamo rexional existente de acabar co ostracismo nesta clase de convocatorias”



O presidente de Cuba agradeceu “a valente e digna posición dos países que ergueran a súa voz contra os vetos no Cume das Américas” e compartindo a posición dos líderes da rexión que reclamaron con firmeza que todos teñen que ser invitados en pé de igualdade, anunciou que non asistiría en ningún caso. “Como sempre -comentóu- e igual que sucedera en convocatorias previas, temos a convicción de que a voz de Cuba faráse escoitar no IX Cume”.