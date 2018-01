Compostela recorda a Martí no seu 165 aniversario

M. Santiago – Terra Sen Amos (Compostela)

A Asociación de Amizade Galego Cubana Francisco Villamil e o Consulado Xeral de Cuba, deron cita sábado 28 ao pé da efixie de Martí en Compostela e acompañáronnos galeg@s de Ortegal ao Miño e cuban@s, conxurados de consún co Pai da Patria. Foi no Parque Granell, para facer nosa a convocatoria universal ao Heroe Nacional Cubano no seu 165 Aniversario. Luz Fandiño baixou unha raiola no xeo da mañá cun limpo poema a Martí e, a seguir, caixa, parche e tumbal ergueron notas do valeroso chan.

En representación do Concello de Santiago, viron Branca Novo Rey, concelleira de Acción Cultural no governo de Compostela Aberta e Rubén Cela Díaz, voceiro do Bloque Nacionalista Galego na Cámara. Recibíronnos Valentín Alvite Gándara, Presidente da Villamil; Jamaris Llanes Valdés, Presidenta da Asociación Haydée Santamaría e José Antonio Solana Fernández, Cónsul Xeral de Cuba en Galiza, acompañado da súa equipa no Consulado.

Valentín Alvite e Branca Novo repararon en fitos da biografía patriótica e literaria de de José Martí, mentres o Cónsul Xeral falou da plena actualidade das ideas de Martí, lucentes dende o cerne do seu ideal independentista, que reavivou e afirmou, co seu paso de cometa, o líder de la Revolución, Fidel Castro. José Antonio Solana fixo tamén un retrouso cubano para o Guieiro da Patria Galega, Afonso Daniel Rodriguez Castelao, cuxo nacimento en 1886 acae coa data martiana de 29 de xaneiro.

A concelleira Branca Novo deitou un ramallete de flores ao pé da fasquía de ferro do Cubano Universal, mentres o Cónsul Xeral e Valentín Alvite rendian a súa grilanda en nome de Cuba e Galiza.