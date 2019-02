Cuarenta razóns para participar no referendo constitucional

Freddy Pérez Cabrera – Granma

O Banco Mundial gaba dende hai anos o sistema de asistencia social e ensino de Cuba en todos seus níveis, como unha excepción no continente. “Dende a Revolución, en 1959 e o conseguinte establecemento dun goberno socialista –sinala unha recente memoria do banco-, a dirección ergueu un sistema de servizos sociais que garante o acceso total a educación e aos servicios sanitarios e hospitalarios. A implantación do modelo facilitou a alfabetización universal, o final de certas enfermidades crónicas, o acceso universal a auga potábel e á salubridade pública de base, unha das taxas de mortalidade infantil más bajas do mundo e unha das máis elevadas esperanzas de vida”. As transformacións realizadas pola Revolución en beneficio de todos, en 60 anos de existencia e co Socialismo como divisa, son para a inmensa maioria da poboación de Cuba, razóns para ter participado activamente no proxecto constitucional e para intervir no referendo.