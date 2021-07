Cuba empraza a Twitter a explicar a súa intervención mercenária na revolta do dia 11

Axencias – Terra Sen Amos

A masiva campaña que activou por internet unha finxida intervención humanitaria en Cuba, foi lanzada por medio da rede Twitter desde un laboratorio mediático radicado na Florida, con uso de etiquetas, robots e trolls automatizados. Os sistemas de xeo-localización das contas foron subplantados para pareceren orixinados en Cuba malia seren dos EUA. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Estado (asuntos exteriores) de Cuba comparou a pretendida campaña humanitaria lanzada por EUA contra a illa, coa que a OTAN, con Estado Maior en Virxinia, organizara contra Iugoslavia socialista en 1999, desprezando cautelas da ONU, e que dera lugar ao masivo bombardeamento aéreo de Belgrado, descrito nos titulares da prensa dominante coma operación benéfica. Rodríguez Parrilla denunciou que a rede Twitter non aplicou seu fachendoso regulamento para impedir o uso demagóxico do sistema a prol de intereses imperialistas. A compañía norteamericana, tan requintada para a defensa das suas leis de uso, mantense en silenzo en beneficio dos intereses espúreos dos EUA.







Rogelio Polanco, membro do Secretariado del Comité Central do Partido Comunista, recorda ter asistido en Venezuela exercicios previos do mesmo manual de combate non convencional ou híbrido dos EUA lanzado destora sobre Cuba . Chávez daba a este xénero de agresión externa o nome de mecha lenta de explosivo, que ardía con contaxio masivo da opinión e incidencia no económico e político, sabotaxes diarias e atentados contra persoas e instalacións clave. As chamadas guarimbas formaban parte do criminal proceso xunto con medidas coercitivas de carácter económico, comercial, financiero, para provocar carencias, necesidades e limitacións de recursos financeiros, farmacéuticos asi como ruptura dos mercados de alimentos. Recorda Polanco o intento, agora repetido na campaña contra Cuba, de introducción forzosa de axuda emerxente, con apoio táctico de tropa armada, pola fronteira de Venezuela con Colombia. O que agora dirixen contra Cuba “é parte dun manual aplicado en Medio Oriente, Europa e América Latina, unha estratexia intervencionista para derrubar o goberno con tácticas de loita non violenta para inducir inestabilidade e caos, provocar intervención das forzas de orde para poder presentalas como represión e violación de dereitos básicos que poidan servir como pretextos mediáticos para a revolta, presuntamente en defensa das liberdades e na realidade como colaboración cos agresores externos”.

O ministro de Estado de Cuba dixo que Twitter, como rede de aceso presuntamente aberto e garantido, estaba na obriga de explicar o feito probado de operadores políticos utilizar de maneira abusiva etiquetas, colectivos de robots e outros recursos automatizados na operación encamiñada a crear un estado de opinión contrario ás propias leis de Cuba.