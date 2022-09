“Cuba garante da paz en Colombia non pode ser acusada de terrorismo pola súa xenerosa mediación” (Gustavo Petro)

Claudia Folgueira – TSA Bogotá

Gustavo Petro presidente de Colombia sumou xoves 22 a súa voz ás dos que están a pedir ao Goberno dos EUA a retirada sen condicións de Cuba da Lista de Países Promotores do Terrorismo, cualificación arbitraria, unilateral e ilegal que está a entorpecer o comercio, as relacións económicas, as viaxes e os intercambios voluntarios da illa co resto do mundo. Cuba saíra da lista de países condenados por Washington depois de o presidente Obama anular a inclusión decretada en 1982 por Ronald Reagan que transixira as chantaxes das bandas da Contra en Florida. En xaneiro de 2021, faltando catro días para deixar a Casa Branca, Donald Trump decidiu subir outravolta a Cuba no índice de países terroristas. Seu sucesor Biden, pronunciara en campaña palabras contra este criminal sobre-bloqueo de Cuba, mais unha vez na presidencia, asegurou cinicamente que estaba a estudar o caso.

A protesta do xefe de Estado colombiano chega ao pé dunha carta asinada por 80 congresistas colombianos, especialmente do Pacto Histórico, na que reclaman ao governo dos EUA retirar Cuba desa relación infame e inxusta de paises presuntamente aliados do terror. A misiva leva data do 21 de setembro e ten como destinatárias a vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Nancy Pelosi, presidenta da Cámara de Representantes e a Csaba Korösi, que preside a Asemblea Xeral das Nacións Unidas.

O presidente de Colombia entende que manter Cuba neste status de país promotor do terrorismo é “unha inxustiza internacional” e recorda que na altura de comezar os diálogos de paz entre o ELN e o goberno Santos, Cuba ofreceuse “de moi boa vontade” a servir de sede das negociacións para as que estableceu uns protocolos de actuación que tiveron o respaldo de as partes interesadas entre as que estaba a propia administración dos EUA. Petro resume así o arbitrario proceso contra Cuba: “Cando a seguir o goberno de Duque decidiu romper o proceso de paz iniiciado por Santos, fóronlle cobrar a Cuba, en tempos do goberno de Donald Trump, o feito de se ofrecer coma sede das negociacións de paz e acusárona de terrorista”.

“Nós reabrimos esas negociacións, reiniciamos os protocolos e nesta tesitura solicito da administración de Joe Biden que retire a Cuba desa listaxe para que cese esta inxustiza internacional –dixo Petro- porque un país que foi garante dos acordos de paz non pode ser alcumado de patrocinador do terrorismo polo goberno dos EUA”.

Os congresistas engaden na súa carta que Cuba acreditou ser un Estado amigo do pobo colombiano coa súa contribución ao proceso da paz e en diversos campos do progreso social como o da saúde e a educación e recordan que Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, ratificou a vontade de seguir traballando pola paz, coa oferta de facer da illa sede alterna das conversas de paz co ELN ás que pode aportar a súa experiencia como garante do acordo entre a guerrilla das FARC e o goberno de Juan Manuel Santos.

Engadiron a continuación que ser parte da lista negra de Estados Unidos “é un ostracismo inaceitábel que non só atenta contra os dereitos humanos do pobo cubano, senón que ameaza, ao mesmo tempo, as aspiracións de paz no noso país”.O chanceler cubano, Bruno Rodríguez Parrilla agradeceu a iniciativa colombiana e ratificou seu compromiso coa paz en Colombia.

Tradución ao Galego de Olga Sober.