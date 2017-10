Cuba precisa da nosa solidariedade tralo paso do furacán Irma

Cuba, o país máis solidario do mundo, o que axudou a liberar pobos, o que chega primeiro ante desastres naturais, o que despraza brigadas médicas e de ensino, o que devolve a vista a millóns de persoas operándolle os ollos no seu propio país, o que alfabetiza persoas adultas por todo o mundo grazas ao seu método Yo si puedo, o que investiga para descubrir vacinas… Ese país, ese pobo, precisa hoxe da nosa axuda tralo paso do furacán Irma, que deixou un regueiro de destrución de infraestruturas e vivendas, especialmente na costa norte da illa.

Cuba ten arestora carencia de maquinaria, ferramentas e materiais para a reconstrución.