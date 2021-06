Cuba recusa dólares en efectivo, unha moeda na que o Bloqueo impídelle pagar

Axencias – Terra Sen Amos

O Banco Central de Cuba (BCC) anuncia que recusará temporalmente depósitos en dólares dos EUA en efectivo, unha moeda que ten reducido enormemente o seu valor de uso por mor das limitacións que o bloqueo económico, comercial e financeiro, impón ilegalmente. As posibilidades de Cuba depositar en bancos internacionais os billetes de dólares estadounidenses recadados pola Facenda da illa, tense limitado até extremos nunca vistos polas abusivas medidas de intervención do Bloqueo .

O comunicado do BCC advirte que as institucións bancarias e financeiras de Cuba deterán deica novo aviso a aceptación de depósitos en efectivo da moeda estadounidense o que significa que as persoas naturais e xurídicas cubanas ou estranxeiras, non poderán ingresar , xirar ou pagar con dólares.

A medida non afecta a operacións realizadas por transferencias nin aos depósitos en efectivo doutras divisas convertíbeis aceptadas en Cuba, que poderán continuar realizándose sen limitación e ppolo tanto tan só se vai aplicar aos ingresos en efectivo sen que cambien as normas para as contas xa existentes na moeda dos EUA..

O BCC explicou que nos últimos catro anos, as intromisións do bloqueo crearon uns atrancos no ámbito financeiro cubano que fan a cada máis difícil atopar institucións bancarias ou financeiras internacionais dispostas a recibir, converter, tramitar ou procesar os efectivos en moeda estadounidense. De feito, a decisión do Goberno cubano de suprimir hai un ano o gravame do 10% sobre o dólar estadounidense en efectivo, como parte das medidas para enfrontar a pandemia da COVID-19, levou a incremento notábel dos depósitos desta moeda nos bancos cubanos.

A situación agrávase polo acúmulo de moeda estadounidense en efectivo que chega ao país tralo anuncio de os EUA de prohibir as remesas en dólares a Cuba. «Unha prohibición explica o BCC-, que forma parte dos intentos de asfixiar a economía cubana e deprimir o nivel de vida da poboación, foise e que comezou coa imposición 6 de setembro de 2019, dun límite permitido de mil dólares trimestrais ás remesas familiares desde EUA cara a Cuba, e a prohibición das remesas non familiares.

Tres de xuño de 2020 o ministerio de Estado (asuntos exteriores) dos EUA sumou a empresa FINCIMEX na lista de entidades cubanas restrinxidas, creada en 2017 para impedir a toda persoa natural ou xurídica suxeita á xurisdición estadounidense, se relacionar con elas.

A seguir, 28 de setembro de 2020, incorporaron a lista de entidades cubanas restrinxidas, a compañía American International Services, coñecida tamén como AIS. Non por iso deixou o Departamento do Tesouro dos EUA, en 23 de outubro de 2020, de impedir o envío de remesas a entidades cubanas restrinxidas polo Departamento de Estado.

Por causa destas medidas, 27 de novembro de 2020 quedaron cortados os envíos de remesas a Cuba desde os EUA a través das institucións financeiras designadas polo Goberno cubano.

O 11 de xaneiro de 2021, o Departamento de Estado incluíu Cuba na lista de estados patrocinadores do terrorismo, resolución calumniosa que procura a reticencia de institucións financeiras e comerciais de todo o mundo a se relacionar con entidades cubanas.

Nesas circunstancias, o BCC, buscando a defensa da economía nacional, viuse na obriga de suspender temporalmente a aceptación de depósitos en efectivo de dólares de Estados Unidos. A duración da medida dependerá da eliminación das restricións que impiden a Cuba o normal funcionamento dos procedementos de exportación da moeda estadounidense.