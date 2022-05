Cuba, unha Revolución de Solidariedade que non está soa (manifesto do MESC contra o Bloqueo)

O MESC (Movemento Estatal de Solidariedade con Cuba) reafirma 7 de maio de 2022, nun acto celebrado na Embaixada de Cuba en Madrid, o compromiso de solidariedade internacionalista coa Revolución Cubana e a defensa da súa soberanía ante todo tipo de agresións, nomeadamente o bloqueo económico, comercial e financeiro no que terman os EUA dende hai máis de 60 anos, e a manipulación mediática que enzaramalla a realidade do país co propósito de interferir as leis e a paz da nación.

A tan só unha semana dunha nova mostra de resistencia creativa e digna do pobo de Cuba, que marchou coa clase traballadora na avangarda por toda a illa nunha xornada histórica en memoria do 1 de maio, o noso compromiso é defender a soberana vontade de Cuba decidir o seu futuro sen intervención allea nin presión de ningún xénero. Neste sentido, sumámonos á campaña internacional que esixe ao goberno dos EUA presidido por Biden o levantamiento do bloqueo a Cuba, e seguiremos loitando até conseguir a súa eliminación.



Proclamamos que Cuba vive e aadianta tras superar grandes dificultades e atrancos nestes meses marcados pola crise mundial da pandemia do COVID19; polo encarnizado e dañino cerco dos EUA contra a illa e por toda unha campaña de agresións infames acompañadas de propaganda mentireira e agresión política e diplomática, organizadas e pagadas pola mafia de Miami co apoio da dereita internacional, o goberno de Washington e os seus aliados.



Grazas á heroica resistencia do pobo cubano, á vontade política do goberno e á calidade do compromiso humanista da clase traballadora cubana, a Historia recordará que a ciencia de Cuba asumiu o desafío da Covid19 e logrou unha vitoria en toda liña, mal que fose silenciada pola gran prensa corporativa, con 5 candidatos vacinais que permitiron inmunizar á súa poboación, incluída a vacina pediátrica para maiores de 2 anos, e compartila con outros pobos. Merecen mención asemade os milleiros de profesionais sanitarios do Contingente Henry Reeve que axudaron en decenas de países aos gobernos locais na súa batalla contra a pandemia.



O bloqueo é unha violación masiva, flagrante e sistemática dos dereitos humanos de todas as cubanas e cubanos. En razón do seu manifesto propósito e a vista dos alicerces políticos, legais e administrativos nos que se sustenta, estas sancións son un acto de xenocidio a teor da Convención para a Prevención e Sanción do Delito de Xenocidio, de 1948, e coma Acto de Guerra Económica, na letra do establecido na Conferencia Naval de Londres, de 1909. Josep Biden, actual presidente dos EUA non modificou ren desta política criminal contra todo un pobo, malia terse comprometido durante a súa campaña electoral. Máis ben quixo aproveitar a pandemia para agravar o cerco e tentar acabar coa Revolución Cubana. O fracaso é, máis unha vez, evidente a vista da dignidade e a resistencia creativa dun pobo consciente e soberano.



O goberno dos EUA non deixa de usar a Organización de Estados Americanos (OEA) coma seu Ministerio das Colonias, e pretende evitar a participación de Cuba, Venezuela e Nicaragua do próximo Cume da OEA, unha nova manobra que está a ser contestada pola solidariedade internacional dos países membros da CELAC, CARICOM e O GRUPO DE PUEBLA. A ilegal iniciativa dos EUA pon en risco o propio Cume e evidencia o servilismo vergoñento desta caduca e desacreditada organización . Dende o MESC denunciamos esta nova agresión e esiximos respecto a Cuba como pobo digno e revolución soberana no poder. Como expresou o presidente de Cuba Miguel Diaz- Canel “os grandes retos da humanidade non se solucionan coa confrontación e a violencia, senón mediante a solidariedade e cooperación”.

Cuba é un referente para o Mundo. En 23 de xuño de 2021 recibiu a aclamación da comunidade internacional en Nacións Unidas que condenou e esixiu a eliminación do bloqueo dos EUA. A Unión Europea non tivo máis remedio que volver pronunciarse en contra desta política criminal que viola os Dereitos Humanos de todo o pobo cubano. Pola súa banda, o presidente cubano expresou que o bloqueo é o “sistema de sancións económicas máis invasivo e prolongado que se ten aplicado xamais contra país algún”, e que constitúe “o principal atranco para o desenvolvemento do país”. Os EUA terman neste aldraxante argumento imperialista contra Cuba, impedimento definitivo da normalización entre os dous países. Cuba ten pleno dereito a recusar a antigua pretensión dos gobernos de Washington de intervir nos asuntos internos da illa. O proceso de actualización do sistema económico cubano está encamiñado a normalizar o socialismo e conta co consenso maioritario e a participación do pobo de Cuba, como proban as repetidas consultas e o debate e participación nos barrios a medio das organizacións cubanas de base.



Cuba non está soa. O movemento de solidariedade mundial, e a comunidade cubana emigrada patriota, expresaron seu firme compromiso de defender a soberanía contra o criminal bloqueo a través dun intenso activismo que denuncia os efectos do cerco e asiste a Cuba fronte ás agresións con envíos de toneladas de material sanitario e escolar, manifestacións públicas, declaracións de institucións e personalidades, mesas redondas e ciber-accións para sensibilizar ao conxunto da sociedade. Eis algúns exemplos das actividades realizadas en apoio da illa máis solidaria do mundo que está a probar que outro mundo mellor é posibel ante a crise sistémica mundial.

O MESC, composto por 58 organizacións do Estado español, reafirma seu compromiso na loita contra o ilegal bloqueo dos EUA, na defensa de soberanía cubana e no propósito de acompañar a Revolución Cubana na construción do socialismo!





Cuba non está soa!

Abaixo o Bloqueo!

A solidariedade non se pode bloquear!

Cuba vive e avanza!

Viva a Revolución Cubana!



Emitido polo MESC en 7 de maio de 2022



O Movemento de Solidariedade con Cuba está integrado por:



