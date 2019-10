“Cubanas: mujeres en revolución” será presentada en Vigo dia 25

TSA

O filme Cubanas: Mujeres en Revolución vai ser presentado en Vigo venres 25 de outubro no café Uf, rúa Pracer 19. O novo título da documentalista e fotógrafa Maria Torrellas foi noticia no Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez, de Santiago de Cuba, e relata o protagonismo esencial da muller contra a dictadura e na construción da Revolución a partir do 59. As imaxes de Maria Torrellas contan como as figuras heroicas de Haydée Santamaría, Vilma Espín e Celia Sánchez reviven no labor diario da muller cubana en todos os banzos do modélico ensino cubano, na política, a medicina, a investigación, a arte ou as brigadas internacionalistas. Na produción de Resumen Latinoamericano, as protagonistas son obreiras, científicas, activistas LGBTI, doutoras, mestras, estudantes e artistas, continuadoras da obra iniciada coa alfabetización nos 60 e soporte da diaria defensa colectiva de Cuba fronte o bloqueo e a mentira servida por unha información tóxica que se anuncia como voz da liberdade.

Maria Torrellas foi distinguida polo seu traballo no “Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez”, de Santiago de Cuba.



A autora de Cubanas: Mujeres en Revolución di que no seu devezo por reunir representantes de todos os níveis de traballo na Revolución, atopou heroinas anónimas comovedoras, asi como mulleres revolucionarias recoñecidas e admiradas en toda Cuba mália seren ignoradas no resto do mundo, mesmo na solidariedade. “Temos que seguir na loita como din as entrevistadas –comenta María Torrella- e compre comprometer a máis persoas na batalla da diversidade sexual, contra os estereotipos e as violencias psicolóxicas de xénero, resistentes no sexismo cultural de Cuba. Outro reto importante é que as novas xeneración se sentan identificadas coa Federación de Mujeres Cubanas e que consideren súa esa instancia colectiva. Como di Aurora Feliú, non podemos pensar que a obra está rematada. Temos que seguir loitando pola veradeira igualdade”.

A presentación de Cubanas: Mujeres en Revolución foi convocada pola Marcha Mundial das Mulleres e a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil e dará comezo ás 20,00