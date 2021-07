“Deixe a Cuba en paz!” , reclaman a Biden máis de 400 personalidades do mundo

Axencias – Terra Sen Amos

Máis de 400 políticos, intelectuais e artistas do mundo asinan unha carta dirixida ao presidente estadounidense Joseph Biden, para reclamarlle o levantamento do bloqueo e as sancións que fan ultimamente da pequena illa de Cuba o obxectivo principal da intervención exterior dos EUA no mundo con expreso e voluntario desleigo do dereito internacional de parte do estado agresor. O diario mexicano La Jornada anuncia a publicación venres 23 dun chamado urxente nas páxinas do diario The New York Times, encamiñado a desfacer o mangado de políticas crueis e ilegais dictadas pola administración deDonald Trump, quen sumou 243 novas sancións contra a illa, continuadas polo seu sucesor na presidencia.

“É inconcebíbel que no medio dunha pandemia bloqueen as remesas e impidan a Cuba os medios de pago precisos para a importación de víveres e medicamentos”, di un parágrafo da carta publicada no The New York Times.

O documento, accesíbel no enderezo https://www.letcubalive.com/, recolle firmas como a da historiadora británica Helen Yaffe, o xornalista galego Ignacio Ramonet, o premio Nobel da paz Adolfo Pérez Esquivel, os expresidentes Lula da Siva e Rafael Correa ou o que foi rector da UNAM, Pablo González Casanova, o lingüista Noam Chomsky, ou o expresidente brasileiro Luiz Inácio Lula dá Silva; Tamén suscriben o texto, Jeremy Corbyn, o reverendo Jim Winkler, do Consello de Igrexas de Estados Unidos, o teólogo brasileiro Frei Beto ou as actrices e actores estadunidenses Danny Glover, Susan Sarandon, Jane Fonda e Mark Ruffalo, e organizacións como Codepink e Black Lives Matter. Desde outros lugares, avalian o documento Yanis Varoufakis, Santiago Alba Rico e Emma Thompson.

‘Apoiamos ao pobo cubano’, expresara Biden o pasado 12 de xullo, pero as personalidades na súa carta lémbranlle que, sendo así’, debe acabar cos desmáns de Trump e deixar de tratar a veciña Cuba coma inimigo público’. O texto enviado a Biden recorda que, 23 de xuño pasado, a maioría dos Estados membros da Organización de Nacións Unidas votara por levantar as sancións á illa. `Renove a apertura e poña dunha vez fin ao bloqueo’, reclaman na misiva. No derradeiro parágrafo instan ao actual xefe da Casa Branca a retomar o camiño impulsado polo expresidente Barack Obama, quen nos seus últimos anos de goberno abordara un proceso de normalización de relacións entre Washington e Habana.

No entanto, Bruno Rodríguez, ministro de Estado de Cuba denunciou a organización dun convoi de mar que ten propósito de facer a travesía do estreito de Florida para atinxir augas territoriais de Cuba. “Temos información dun convoi que oretende navegar cara a Cuba e avisamos ao goberno dos UA que actúe para evitar incidentes”. Rodríguez revelou que a travesía estaba a ser organizada por organizacións anticubanas da Florida.