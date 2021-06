En Vigo, dia 23 ás 19,30, na Farola de Urzáiz: todas contra o Bloqueo a Cuba

Vindeiro 23 de xuño, quarta féria, na Farola de Urzáiz en Vigo, celebrarase unha concentración convocada pola Asociación de Amizade Galego -Cubana Francisco Villamil contra o Bloqueo a Cuba. Esta concentración será simultánea a outras que se realizaran noutros lugares do Estado, seguindo a iniciativa do MESC ( Movemento Estatal de Solidariedade con Cuba) Dende a Francisco Villamil animámovos a participar nela. Adxuntamos a DECLARACIÓN UNITARIA que será lida en todas as concentracións:

Cuba presenta 23 de xuño perante a Asemblea Xeral das Nacións Unidas, a Resolución titulada Necesidade de pór fin ao bloqueo económico, comercial e financieiro imposto polos Estados Unidos de América contra Cuba. Trátase dun rigoroso informe que denuncia as consecuencias da política agresiva dos EEUU ao pobo cubano e que esixe a súa eliminación. Desde o 1992, Cuba recibe o abrumador apoio da comunidade internacional. En 2019 só EEUU, Brasil e o Estado de Israel votaron en contra, unidos as

abstencións de Colombia e Ucraína.

Pola súa banda, son numerosas as organizacións sociais, sindicais, políticas, culturais, humanitarias, relixiosas e solidarias de todo o mundo, mesmo dos propios EEUU, que manifestan o seu apoio a Cuba e condenan esta política xenocida do goberno norteamericano. Igualmente, institucións públicas galegas manifestaron a súa oposición e a solicitude da eliminación do bloqueo a Cuba.





O bloqueo constitúe unha violación masiva, flagrante e sistemática dos dereitos

humanos de todas as cubanas e cubanos. Tanto polo seu declarado propósito, como pola trama política, legal e administrativa na que se sustenta, estas sancións merecen a cualificación de acto de xenocidio, segundo a Convención para a Prevención e Sanción do Delito de Xenocidio de 1948, e como un acto de guerra económica, conforme o estabelecido na Conferencia Naval de Londres de 1909.





Esta política criminal por parte dos EEUU que Cuba padece hai máis de seis décadas, teñen provocado múltiples danos e prexuízos, cuantificados por un valor de máis de 933.678 millóns de dólares, segundo precisaron as autoridades cubanas.





O anterior presidente de EEUU, Donald Trump, activou o Título III e IV da Lei Helms Burton, amais de un total de 242 medidas de endurecemento do bloqueo durante a pandemia da COVID19. Trátase de medidas e ameazas de sanción que afectan non só ás empresas e cidadáns norteamericanos, senón tamén a terceiros países, extendendo o efecto do bloqueo de xeito extraterritorial.

Un bloqueo naval a barcos petroleiros, as sancións millonarias a entidades financeiras e empresas que traballen coa Illa; a prohibición de comerciar con maquinarias e equipos que conteñan máis do 10% de compoñentes estadounidenses; o efecto intimidatorio cara a empresas con mentes de investir na Illa; os sobrecustos para Cuba polo feito de comprar en mercados máis afastados;a imposibilidade de adquirir equipamentos ou produtos que son exclusivamente producidos polos EEUU en esferas tan sensíbeis como a saúde ou a investigación científica; a imposibilidade de vender os produtos cubanos de biotecnoloxía ou vacinas ao pobo norteamericano; a prohibición das viaxes dos turistas de EEUU á Illa asi como a redución de voos e remesas económicas ás familias cubanas, son só alguns exemplos do bloqueo, aínda que medios de comunicación dominantes procuren ocultar e minimizar os seus efectos sobre a poboación ou incluso xustificar a súa imposición. E o actual presidente de EEUU Biden non actuóu para acabar con esta política criminal cara todo un pobo, a pesar de terse comprometido durante a súa campaña electoral.





Pola súa banda, o presidente cubano Miguel Diáz-Canel expresou que o bloqueo é o

“sistema de sancións económicas máis prolongado e de maaior espectro que se teña aplicado xamais contra ningún país” e que é realmente o “principal obstáculo para o desenvolvemento do país”.

Trátase por tanto do principal obstáculo no diferendo histórico entre Cuba e EEUU, e xamais será posíbel unha normalización entre os dous países se continúa esta agresión que pretende influír nos asuntos internos da Illa.





Tanto a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil coma as entidades que apoian esta declaración, mostramos a nosa solidariedade con Cuba e animamos ao conxunto da sociedade galega a se sumar a esta causa xusta.

Defendemos a soberanía de Cuba para decidir o seu futuro sen inxerencias nin presións de ningún tipo.Por todo isto, sumámonos á campaña internacional que esixe ao goberno dos EEUU presidido por Biden o levantamento do bloqueo a Cuba, e seguiremos loitando até conseguir a súa eliminación.



A SOLIDARIEDADE NON SE PODE BLOQUEAR!

ABAIXO O BLOQUEO!

VIVA CUBA!



Vigo, 23 de xuño de 2021.