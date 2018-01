Domingo 28, homenaxe a Martí no parque Eugenio Granell de Compostela

Terra Sen Amos – Redacción

Compostela será parte da honra internacional a figura de Jose Marti no 165 aniversario da súa caida en combate pola independencia de Cuba, acontecida 27 de xaneiro. A homenaxe que anualmente organiza a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, celebraráse domingo 28, ás 12,00 no parque Eugenio Granell, a carón da rúa do Restallal. O alcalde Martiño Norriega, restituiu fins de decembro a expresionista imaxe en ferro fundido do Pai da Patria Cubana, a instancias da Villamil. Na homenaxe de domingo, anunciaron a súa participación o Consulado Xeral de Cuba en Galiza, a Alcadia de Santiago, representacións de institucións e forzas políticas e a directiva e asociados/as da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil. Cuba é o centro do clamor mundial pola dignidade e o exemplo de Martí, coa tradicional marcha de fachos que representan a luz das ideas do Mestre e que percorre dende a escadaria da Universidade da Habana deica a Fragua Martiana. O 165 aniversario de Martí acae co 60 aniversário da Revolución Cubana, o 150 do início das guerras pola independencia, os 65 anos do ataque aos cuartéis Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, o 115 aniversário natalício de Julio Antonio Mella e o 90 do natalício de Ernesto Che Guevara.