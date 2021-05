Enérxica condena cubana pola nova masacre israelí contra Gaza e o ataque a mesquita de Al Aqsa

Axencias – Terra Sen Amos

Cuba condena a repetida a insólita repetición da masacre contra a poboación de Gaza e o provocador ataque perpetrado na mesquita de Al Aqsa en Xerusalén ocupada. O Ministerio de Relacións Exteriores da República de Cuba, recordou que estas agresións constitúen outra grave e flagrante violación por parte do Estado de Israel da Carta das Nacións Unidas, o Dereito Internacional e os acordos humanitarios vixentes en todo o mundo e evidencian a continuidade das prácticas de colonización e ocupación das terras árabes e palestinas, coa complicidade e a impunidade que lles garante EUA. De feito, o goberno de Washington bloquea co seu veto calquera iniciativa do Consello de Seguridade da ONU que critique a política colonial dos sionistas.

Médico graduado en Cuba, participa coas bandeiras cubana e palestina nunha das protestas en Cisxordania contra a masacre de Gaza polo exército de Israel.