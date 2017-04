Este sábado, Homenaxe Nacional a Fidel Castro no Teatro Principal de Pontevedra

A figura do líder histórico da Revolución Cubana e a súa loita a prol da independencia da illa e dos pobos do mundo, revive este sábado 29 de abril ás 19.30 no Teatro Principal de Pontevedra, nun acto aberto que será presentado pola actriz Mónica Camaño, e incluirá catro apartados: interpretacións musicais, recitado de poemas, intervencións políticas e proxección de audiovisuais.



O programa comezará co recitado de textos propios de parte de Anxo Angueira, Marta Dacosta, Pepe Cáccamo, Manolo Pipas, Celso Parada e Luz Fandiño. As interpretacións musicais serán de Tino Baz, Mini e Mero e Uxía Senlle. Pecharán o acto Miguel Anxo F. Lores (Alcalde de Pontevedra), J. A. Solana (cónsul de Cuba), Willy Toledo (actor e activista) e Valentín Alvite (presidente da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil) Agárdase a presenza do Heroe de Moncada, Pedro Trigo, nacido hai 90 anos na freguesía de Miñotos da parroquia de Ourol, en Viveiro. Trigo participara hai tres anos nun acto solidario con Cuba en Pontevedra e previamente presentara en Viveiro a biografía do seu irmán “Xulio Trigo, un mártir galego no Moncada” do historiador cubano Eduardo Millán Bernal. En Pontevedra estará a venda o libro “Palabras Galegas para Fidel”. Desta edición especial para a homenaxe dérase conta en senllas convocatorias celebradas en Santiago e Vigo.