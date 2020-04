Ex presidentes de 70 paises dirixen ao G20 unha proposta solidaria contra a pandemia, a crise económica e o bloqueo

Lorcan Collins – Nova York

Ex­‑presidentes e ex­-primeiros ministros de 70 paises, a beira de personalidades da economía e do dereito internacional, reclamaron na terza feira dia 7, en carta dirixida ao G20, unha resposta global contra a pandemia e medidas conxuntas para atenderen a prevista crise económica. A idea principal do manifesto é que non haberá solución para a emerxencia económica en portas sen resolver a crise sanitaria que non terá remate até non garantir a recuperación do Covid-19 en todos os paises. Para atender este cadro, reclaman a aprobación urxente dun fondo de emerxencia sanitaria de 8.000 millóns de dólares que será empregado para evitar unha segunda onda do Coronavirus asi como a amnistia de 44.000 millóns de dólares en demora de paises africanos. A urxente intervención internacional contra a pandemia, implica a superación das sancións vixentes de EUA, UK, UE e Canadá contra oito paises e a entrega da dirección da emerxéncia global a OMS.

Algúns dos asinantes da carta, participaran nesta xuntanza do G20 en 2009 en Londres.



Tanto o acordo dos asinantes de responsabilizar a OMS da administración do fondo de emerxencia contra a pandemia, como a evidente conversión do andacio en obxectivo superposto ao intervencionismo imperial, produciron alarma nos EUA que, sen citar a importante Carta ao G20, ameazaron duas horas despois con retirar a contribución de Washington a Organización Mundial da Saúde.

Mália a relevancia dos asinantes, o documento non foi considerado de interese polos principais diarios dos EUA. Entre as persoas que endosan a proposta están o ex presidente da UE, Romano Prodi, os que foran primeiros ministros da UK, Gordon Brown, Tony Blair e John Major, o ex­-presidente Zapatero, o ex­-secretario xeral da ONU Ban Ki Moon, o que fora presidente da UE, Romano Prodi e ex­-xefes de Estado de Irlanda, México, Colombia, Letonia, Polonia, Grecia, Panamá, Uruguai, Arxentina, Liberia e Italia, entre outros.

O 6 de abril, véspera da publicación da carta, o xefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, pedira a exención humanitaria das sancións impostas contra Irán, Cuba, Venezuela, Siria e Corea del Norte para estas nacións poideren se centrar no combate contra a pandemia. Borrell non mencionou a Rusia, tamén obxecto de bloqueo de parte da UE, os EUA e Canadá, nin recordou Nicaragua ou a franxa de Gaza, sen medios para trataren os casos de coronavirus a primeira e a segunda en estado de sitio.

Dous dias antes, Estados Unidos, a UE, UK, Ucraina e Xeorxia bloquearan na ONU a proposta de Rusia para a Asemblea Xeral se solidarizar cos paises bloqueados e reclamar que lles fosen retiradas as sancións e poideren loitar sen interferencias contra o Covid-19. En virtude desta declaración solidaria da ONU, os Estados colaborarían entre eles e coa OMS. A teima bloqueadora imperialista foi cualificada na Asemblea de crime de lesa humanidade que despreza o Consello de Seguridade da ONU e manifesta unha submisión sen límites aos designios do goberno de Trump.