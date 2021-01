Fracasan as 240 medidas de Trump contra o pobo e o goberno de Cuba

Terra Sen Amos – Redación

Entre 2017 e a primeira semana de 2021, o goberno de Washington multiplicou as medidas de Bloqueo contra Cuba, co propósito declarado de incitar a revolta da illa contra o seu propio goberno. A infame campaña causa perdas por máis de 5.000 millóns de dólares. Recordaba onte o chanceler de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, que as 240 medidas procuraban borrar o pouco que se adiantara na normalización de relacións bilaterais, iniciada por Obama, ao tempo que intensificaba difamación e aldraxes divulgados a cotío pola megafonía imperial na que meteran máis de 50 millóns de dólares. O ramo desta desigual guerra sería a inclusión de Cuba na lista de estados promotores do terrorismo, nas horas finais de Trump na Casa Branca, mentres o Congreso dos EUA prepara seu procesamento por intento de golpe de estado.

2017

8 de xuño. A Oficina de Control de Activos Estranxeiros do Departamento do Tesouro (OFAC) sancionou á compañía American Fonda Finance Corporation, por un valor de 87. 255 $ por 13 acordos de arrendamento de autos entre a embaixada de Cuba no Canadá e un concesionario de Fonda en Ottawa.

16 de xuño. Trump derroga os acordos de Obama con Cuba.

26 de xuño. A OFAC sanciona a compañía estadounidense American Internacional Group por un valor de 148 698 $ por prover de cobertura de seguro a varios envíos de mercadorías cara a ou desde Cuba.

3 de outubro. Expulsión de 15 funcionarios da Embaixada de Cuba en Washington.

8 de setembro. Donald Trump estende por un ano a aplicación das sancións económicas baixo o marco establecido na Lei de Comercio co Inimigo.

26 de setembro. A OFAC prohibe unha doazón a unha ONG en Cuba por o barco que transportaba a carga pertencer á compañía estadounidense Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

29 de setembro. Suspensión da emisión de visas no consulado dos EUA na Habana.

8 de novembro. O Departamento de Estado anuncia a creación da Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas, na que inclúe 179 empresas cubanas coas que sancionarán transaccións financeiras directas.

A OFAC elimina as viaxes educativas individuais «pobo a pobo» entre EUA e Cuba.

O Buró de Industria e Seguridade (BIS) estableceu a denegación de solicitudes de licenzas para artigos de exportación que poidan ser usadas por entidades e sub-entidades na Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas.

17 de novembro. A OFAC sanciona por 291 825 $ á compañía belga bcc Corporate s.a, por vender tarxetas de crédito que foran utilizadas para realizar compras en Cuba.

2018

22 de febreiro. Proclama Presidencial para estender o estado de Emerxencia Nacional até 2019 e regular o movemento e o fondeo das embarcacións que, dentro das súas augas territoriais, vaian viaxar ou pretendan viaxar a Cuba.

10 de setembro. Trump estende por un ano a aplicación das sancións económicas a Cuba baixo o marco legal establecido na Lei de Comercio co Inimigo.

5 de outubro. A OFAC impuxo unha sanción de 5. 263 .171 $ á entidade bancaria j.p. Morgan Chase por realizar transaccións e prestar servizos non autorizados a clientes incluídos na Lista de Persoas Especialmente Designadas e Bloqueadas entre 2008 e 2012.

15 de novembro. O Departamento de Estado actualizou a Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas, a partir da incorporación de 27 novas empresas, para un total de 206.

19 de novembro. A entidade bancario-financeira Société Générale s.a., con sede en Francia, acordou un pago total de 1.340. 231. 916,05 $ á OFAC por procesar 796 transaccións con Cuba.

2019

16 de xaneiro. O Departamento de Estado anuncia a suspensión por 45 días do Título III da Lei Helms-Burton, a partir de febreiro, para, nese prazo, estudar en detalle a opción de aplicar o Capítulo III.

14 de febreiro. A OFAC sanciona por 5. 512. 564 dólares á empresa AppliChem GmbH, con sede en Alemaña, por 304 presuntas violacións das Regulacións para o Control de Activos Cubanos.

11 de marzo. O Departamento de Estado pon ao dia a Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas, coa incorporación de cinco novas subentidades (Gaivota Hoteis Cuba, Hoteis Habaguanex, Hoteis Praia Gaivota, Mariñas Gaivota Cuba e Festa Club Adults Only). Con iso suman 211 entidades.

5 de abril. A OFAC inclúe na súa lista de sancionados a 34 embarcacións propiedades da petroleira venezolana PDVSA, así como a outras dúas compañías estranxeiras (Ballito Shipping Incorporated e ProPer In Management Incorporated), alegando que prestaban servizos a Caracas para o envío de petróleo a Cuba.

8 de abril. A administración de Trump cancela o acordo asinado en xaneiro entre as Grandes Ligas do Béisbol (MLB) e a federación cubana deste deporte, que permitiría a xogadores da Illa intervir nese nivel deportivo.

9 de abril. A OFAC sanciona a Standard Chartered Bank, entidade do sector bancario-financeiro con sede en Inglaterra, ante presuntas violacións das Regulacións para o Control de Activos Cubanos.

11 de abril. A OFAC multa ás compañías inglesas Acteon Group Ltd. e 2h Offshore, polo monto de 227.500 e 213.866 $, respectivamente.

12 de abril. A OFAC sanciona catro empresas que operaban no sector petroleiro de Venezuela e a nove buques que transportaban petróleo algúns algúns deles, ppresuntamente, a Cuba.

15 de abril. A OFAC sanciona a UniCredit Bank Austria e á italiana UniCredit Bank SPA.

17 de abril. O secretario de Estado (ministro de relacións exteriores) Pompeo, anuncia a activación total do Título III da Lei Helms-Burton, a partir do 2 de maio de 2019.

24 de abril. O Departamento de Estado amplía a Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas, mediante a inclusión de cinco novas empresas,o que leva o total a 216.

4 de xuño. A OFAC anunciou que vai denegar licenzas para as viaxes de transporte de pasaxeiros (cruceiros), as embarcacións recreativas e as aeronaves privadas a Cuba.

A OFAC establece para os viaxeiros estadounidenses que cheguen a Cuba baixo calquera das 12 categorías, non poidan realizar transaccións financeiras directas con empresas incluídas na Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas.

13 de xuño. A OFAC sanciona ás compañías estadounidenses Expedia Group Inc, Hotelbeds usa Inc e Cubasphere Inc. por presuntas violacións das Regulacións para o Control de Activos Cubanos.

3 de xullo. O Departamento do Tesouro mete a empresa Cubametales na Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN).

20 de xuño. O Departamento de Estado decreta a inclusión de Cuba na peor categoría (nivel tres) nun informe sobre trata de persoas.

25 de xullo. O Departamento de Estado incluíu a dúas novas institucións na Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas, para un total de 218.

6 de setembro. A OFAC limita a 1.000 $ por trimestre ás remesas familiares e suspende as remesas de doazón (non familiares), así como as transferencias relacionadas con Cuba que teñan a súa orixe e destino fóra de EE. UU.

13 de setembro. Trump prorrogou por un ano a vixencia da Lei de Comercio co Inimigo para Cuba.

17 de setembro. A OFAC incorpora a Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) a tres individuos (dous de nacionalidade colombiana e un italiana) e 17 compañías (12 baseadas en Colombia, catro en Panamá e unha en Italia), ao alegar que participaran no transporte de petróleo a Cuba.

19 de setembro. Expulsión de dous funcionarios da misión cubana na ONU.

26 de setembro. Inclusión do Xeneral de Exército Raúl Castro e a súa familia na lista de sancionados.

30 de setembro. Restricións de visa a funcionarios cubanos asociados a programas de cooperación médica internacional, baixo a Sección 212 (a)(3)(c) da Lei de Inmigración e Nacionalidade.

1ro. de outubro. A OFAC multa con 2.718. 581 dólares á compañía General Electric, por 289 aparentes violacións das Regulacións para o Control de Activos Cubanos.

18 de outubro. O Buró de Industrias e Seguridade (BIS) anuncia novas emendas ás Regulacións para a Administración de Exportacións e unha política xeral de denegación de licenzas para o arrendamento de aeronaves a compañías aéreas de Cuba.

O BIS intervén contra a reexportación a Cuba de artigos estranxeiros que conteñan máis dun 10 % de compoñentes estadounidenses.

O BIS revisa a Excepción de Licenza para Apoio ao Pobo Cubano co obxectivo de evitar doazóns ao goberno de Cuba e ao Partido Comunista.

O BIS limita a exportación de bens destinados a mellorar a infraestrutura de telecomunicacións a aqueles que faciliten a liberdade de información entre o pobo cubano.

25 de outubro. O Departamento de Transporte suspende todos os voos de aerolíneas estadounidenses desde EUA a Cuba, con excepción dos dirixidos ao aeroporto internacional José Martí, da Habana.

15 de novembro. Meten cinco novas entidades cubanas na lista de Entidades Cubanas Restrinxidas, o que leva o total a 223.

26 de novembro. A OFAC anuncia a inclusión da empresa Corporación Panamericana s. a. na Lista de Nacionais Especialmente Designados.

3 de decembro. A OFAC incorpora seis buques (un de bandeira panameña e o resto venezolana) na SDN por levaren petróleo a Cuba.

9 de decembro A OFAC recibe de Allianz Global Risks us Insurance Company, con sede en Chicago, 170. 535 $ por un acordo que evita sanción maior imputada por trato con Cuba.

A OFAC anuncia que a Chubb Limited, con sede en Suíza, pagará 66.212 $, por realizar transaccións e outras operacións relacionadas cos seguros de viaxes a Cuba.

20 de decembro. Inclusión de Cuba nunha Lista Especial de Vixilancia, en virtude da Lei de Liberdade Relixiosa Internacional, de 1998.

31 de decembro. A Confederación de Béisbol Profesional do Caribe (CBPC) informou á Federación Cubana de Béisbol que non poderá garantir a presenza de Cuba na Serie do Caribe, tras ceder a presións dos EUA.

2020

2 de xaneiro. Incorporan ao ministro das FAR, xeneral de corpo de Exército, Leopoldo Cintra Frías, a lista de sancionados.

10 de xaneiro. O Departamento do Transporte suspende os voos de contrata entre EUA e Cuba, excepto os dirixidos ao aeroporto internacional José Martí, da Habana.

26 de febreiro. Prohiben a estadounidense Western Union, que elimina a posibilidade de enviar remesas a Cuba desde terceiros países.

6 de maio. A OFAC anuncia un arranxo de 257. 862 $, para evitar un preito civil, coa entidade Biomin America, debido a aparentes violacións das Regulacións para o Control de Activos Cubanos.

13 de maio. Notificación do Departamento de Estado ao Congreso estadounidense sobre certificación de Cuba baixo a Sección 40A de a Lei de Control de Exportación de Armas, como país que «non coopera plenamente» cos esforzos antiterroristas dos EUA.

3 de xuño. O Departamento de Estado anunciou a inclusión de sete entidades na Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas, entre elas a compañía Fincimex.

5 de xuño. O Departamento do Tesouro denega a renovación da licenza que permitía a Marriott International operar un hotel en Cuba, á vez que prohibe á compañía desenvolver futuros negocios no país.

8 de xullo. A OFAC acorda o pago de 134 523 dólares para evitar un preito civil coa compañía estadounidense Amazon Inc, por aceptar e procesar pedidos nos seus sitios web, para persoas situadas ou empregadas por misións estranxeiras de Cuba.

Inclusión de Cuba en listaxe de adversarios estranxeiros, supostamente involucrados en condutas adversas para a seguridade nacional doas EUA.

6 de agosto. Inclusión de Cuba no Nivel 4 do Sistema de Alerta de Viaxes do Departamento de Estado.

13 de agosto. O Departamento do Transporte anuncia a suspensión de todos os voos chárter privados entre ese país e Cuba, excepto os autorizados á Habana agás os considerados de interese para os EUA.

9 de setembro. Trump estende por un ano máis as restricións do bloqueo contra Cuba baixo a Lei de Comercio co Inimigo.

24 de setembro. Publicación da Lista de Aloxamentos Prohibidos en Cuba, nas que se incorporan entidades baixo a propiedade ou o control do goberno, dun funcionario do goberno, dun membro do Partido Comunista, ou dos familiares próximos destes.

Restrinxen a importación aos EUA de produtos de alcol e tabaco de orixe cubana.

Anulan a autorización a persoas suxeitas á xurisdición estadounidense a asistir ou organizar reunións ou conferencias profesionais en Cuba.

Eliminan a autorización mediante licenza xeral para as transaccións relacionadas con actuacións públicas, clínicas, talleres, competicións deportivas e doutro tipo e exposicións.

28 de setembro. Amplían a Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas, do Departamento de Estado, mediante a adición de American International Services (AIS) o que eleva o total a 230 entidades.

30 de setembro. A OFAC mete a Luís Alberto Rodríguez López-Calleja na Lista de Nacionais Especialmente Designados. Coa inclusión suman 112 as entradas relacionadas con Cuba na referida listaxe.

1 de outubro. A OFAC fixo público un acordo para evitar un preito civil coa empresa de servizos de viaxe rexistrada en Nova York, Generali Global Assistance, Inc (GGA). O monto a pagar pola entidade foi de 5. 864. 860 $.

Trump estende por un ano as restricións de outorgar fondos federais para intercambios culturais e educacionais con Cuba.

23 de outubro. A OFAC impide a persoas suxeitas á xurisdición doas EUA procesaren remesas con Cuba que comprometan empresas da Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas do Departamento de Estado. En virtude destes cambios, quedarían imposibilitados os envíos a través de Fincimex e AIS.

18 de novembro. O Departamento de Transporte denega a solicitude dos contratistas de transporte aéreo Skyway Enterprises, Inc. e IBC para levaren carga humanitaria a Cuba.

7 de decembro. Mantemento na Lista Especial de Vixilancia en virtude da Lei de Liberdade Relixiosa Internacional, segundo a cal o Secretario de Estado designa anualmente aos gobernos que participaron ou toleran violacións sistemáticas da liberdade relixiosa.

21 de decembro. A OFAC mete na Lista de Nacionais Especialmente Designados ás entidades Fincimex, Gaesa e Kave Coffee.

31 de decembro. A OFAC sanciona á compañía estadounidense BitGo.

Entre 2019 e 2020, Cuba é obxecto de bloqueo masivo e ilegal de parte do goberno dos EUA , con perdas calculadas en máis de 5.000 millóns de dólares. A administración de Trump tamén puxo máis de 50 millóns de dólares en financiar a subversión en Cuba, e creou un comando especial en internet con igual obxectivo.

2021

1 de xaneiro. O Departamento de Estado mete o Banco Financeiro Internacional na Lista de Entidades Cubanas Restrinxidas.

11 de xaneiro. Inclusión de Cuba na Lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo.

14 de xaneiro. Inclusión de Cuba na lista de Adversarios Estranxeiros do Departamento de Comercio, en virtude dunha orde executiva asinada polo presidente.

O Departamento do Comercio de EE. UU. anuncia novas medidas contra a exportación de tecnoloxías e actividades específicas que poidan servir á intelixencia militar en China, Cuba, Rusia, Venezuela e outros países que no seu criterio apoian o terrorismo e están suxeitos a medidas unilaterais dos EUA.

O goberno de Washington modifica o regulamento das exportacións co obxectivo de prohibir certas transaccións que expoñan un risco indebido ou inaceptable para a seguridade nacional dos EUA en materia de tecnoloxía da información e a comunicación.

15 de xaneiro. A OFAC dá conta da inclusión do Ministerio do Interior de Cuba e do ministro, xeneral de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, na Lista de Nacionais Especialmente Designados.