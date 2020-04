Latinoamérica vese no espello da resistencia de Venezuela contra o falsario Trump

Enrique Moreno – Granma

Cargos ficticios de terrorismo instrumental para comerciar narcóticos e armas, forman parte da nova ondada de acusacións inventadas polo goberno dos EUA para subir de grao o asedio da República Bolivariana de Venezuela, que vive en estado de emerxencia pola pandemia. Trump procura elevar o ilegal cerco político, comercial e económico contra Venezuela a medio dun segundo golpe de estado (o primeiro, en 2002 contra Chávez) que resultou tamén fallido. Desta, busca un incidente armado en augas de Venezuela para o que produce un artificial sumario delictivo previo contra o goberno democrático e soberano de Nicolás Maduro. Toda Latinoamérica vese no espello da digna resistencia de Venezuela contra o goberno falsario e depredador de Trump.

Portaavions nuclear dos EUA rodeado de corbetas e cunha fragata a fronte, zarpa de Florida para ameazar Venezuela, que vive en emerxencia pola pandemia.



As acusación de comercio de narcóticos, tráfico de armas e corrupción contra o goberno de Maduro non son coherentes cos informes periódicos da propia DEA (a axencia contra narcóticos dos EUA) nin se parecen aos informes da ONU sobre a circulación de drogas e armas na área, que contrariamente denuncian ao caciquismo de batallóns da morte de Colombia, instalado no poder por graza de Washington. A denuncia imperial contra o presidente da República Bolivariana e 13 altos cargos, leva recompensas en metálico incluídas e pretextan a instalación dun presunto escenário para a transición democrática enVenezuela e simultaneamente foron acompañados manobras militares por mar e aire fronte as costas de Venezuela, con medios de comunicación a bordo e profusos partes que foron apertura en telexornais de todo o mundo. O imperialismo impón outravolta a propaganda dun pretexto bélico sen entidade real (Venezuela non está en guerra máis que contra a pandemia) por riba da razón e o diálogo.

O proxecto político bolivariano a prol do pobo e en defensa da independencia e soberanía nacional e de integración con América Latina e o Caribe, con acordos bilaterais con Rusia e China, significa un atranco para os plans hexemónicos de Washington e o seu propósito de revivir a Doutrina Monroe que trata con fachenda o continente sur de eido traseiro.

Que busca o goberno dos EUA con este novo movimento de tropas arredor das fronteiras da RBV? En primeiro lugar o dominio dos recursos nacionais de Venezuela que dispón do 20 % dos xacimentos de hidrocarburos do planeta e importantes reservas de bauxita, níquel e ferro, amais de estar na lista das dez nacións coas maiores reservas de auga, e a súa posición privilexiada entre o mar Caribe, a cordillera dos Andes e o Amazonas.



Arestora, os EUA son a nación con máis casos confirmados do novo coronavirus a nivel mundial o que pon a luz do dia o fracaso do seu deficiente sistema de asistencia sanitária e o manexo adiado, improvisado e inhumano da pandemia por parte do Goberno; neste cadro, os 50 Estados atópense baixo declaración conxunta de desastre pola primeira vez dende a constitución federal.

Ante a crise, Estados Unidos afonda na economía de guerra e aumenta a previsión orzamental do poderoso complexo militar-industrial como lucrativo negocio finanzado directamente dende o peto dos contribuintes para defender da recesión mundial ao capital monopolista.

O cerco político, económico, comercial, propagandístico e armado contra Venezuela busca de porparte desviar a atención da opinión pública estadounidense da grave situación ocasionada pola pandemia.

Un Presidente estadounidense inmerso nun conflito bélico, como Comandante en Xefe, reduce as probabilidades de ser derrotado nun proceso electoral. A guerra pon nas súas máns a información, multiplica a propaganda e permíteelle invocar a defensa do pais en armas con rendemento superior aos recursos dunha campaña convencional.

O fracaso da intervención pública do goberno dos EUA para defender ao pais da pandemia, atinxe indicativos particularmente dramáticos na Florida, estado que aporta 29 votos fundamentais para a reelección de Trump. O pretexto bélico podería darlle réditos electorais críticos nese estado.