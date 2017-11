Martes comeza en Vigo a Semana sobre Manipulación Mediatica e Dereito á Información

Martes 28 comeza en Vigo a Semana sobre Manipulación Mediática e Dereito a Información, organizada pola Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil e a Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO) que terá lugar no edificio do Antigo Reitorado de Vigo a partir do 28 de Novembro, as 20 horas. Angeles Diez e Francisco Sierra, aportarán ao programa a sanción da ofensiva da información dominante contra os movimentos de emancipación en todo o mundo, en particular en Latinoamérica.

Angeles Diez presentará dia 28 a comunicación La manipulación es un sistema: la imagen, las palabras y las cosas. A profesora na Universidade Complutense, imparte clases de socioloxía política, bases sociais dos reximes políticos, socioloxía xeral, conflito político e violencia colectiva e análise comparado das democracias. Nun recente artigo sobre os comicios para a Constituinte en Venezuela, titulado “Como non dar unha noticia”, Diez denunciaba a non noticia construida sobre a matriz xa existente (violencia e caos) consistente en descreber “unha nova xornada de violencia en Venezuela”.

Pola súa parte Francisco Sierra falará xoves 30, dentro do mesmo ciclo aberto sobre “ Discurso mediático e propaganda política. Formas de manipulación na linguaxe informativa”. Sierra declara dúas paixóns: o estudo da comunicación e América Latina. A primeira é unha vocación que exerce dende a cátedra de Teoria da Comunicación de Sevilla e a segunda o o seu compromiso como investigador do Instituto de Estudios sobre América Latina, tamén na Universidade de Sevilla. Francisco Sierra ten publicado, entre outros libros, “Tecnopolítica en America Latina y el Caribe”, “La Guerra de la Información, Estados Unidos y el Imperialismo en América Latina”, “Comunicación, Lenguajes, TIC e interculturalidad” e “Derecho a la Comunicación”.