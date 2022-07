O Consello de Dereitos Humanos da ONU aproba unha iniciativa de Cuba contra a lista de países promotores do terrorismo

Prensa Latina – Xenebra

O Consello de Dereitos Humanos da ONU aprobou por maioría a resolución presentada por Cuba SOBRE DEREITOS HUMANOS E SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL, unha iniciativa que foi sometida a votación durante a sesión 50 do Consello, sediado en Xenebra. O texto aprobado é o seguinte: ¨Non recoñecemos a ningún país o dereito de se proclamar policía nin garante da liberdade relixiosa, nin de arrogarse o dereito de emitir certificacións nin listas unilaterais”. O governo de Donald Trump declarara arbitrariamente que Cuba, Venezuela e Nicaragua eran promotores do terrorismo con todos os impedimentos legais, económicos e comerciais que a asignación conleva.

De 47 paises membros do Consello de Dereitos Humanos, 31 votaron a prol da moción, 15 en contra e un pronunciouse pola abstención.

Membros da delegación de Cuba no Consello, denunciaron a manipulación política das libertades de relixión e de pensamento político que certos gobernos invocan para condenar e sancionar a terceiros.

O Consello de Dereitos Humanos da ONU é unha instancia fundada 15 de marzo de 2006 pola Asemblea Xeral das Nacións Unidad cos votos en contra de Palaos e as Illas Marshall e as abstencións de Bielorrusia, Irán e Venezuela. O Consello foi creado no canto da Comisión de Dereitos Humanos que probara repetidas veces que ​certos países membros exercían na asemblea o dereito a descualificar a terceiros sen eles recoñeceren violacións propias dos dereitos humanos. Os membros da Asemblea Xeral estaban dacordo en integrar no Consello a países como Cuba e Venezuela que promoven os dereitos fundamentais expresados na Carta das Nacións Unidas.