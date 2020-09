“O goberno de Washington é agresivo, moralmente corrupto, e emprega a chantaxe financeira contra as axencias de Nacións Unidas” (Diaz Canel na Asemblea da ONU)

AXENCIAS – TERRA SEN AMOS

O presidente de Cuba cualificou o goberno de Trump de nomeadamente agresivo, moralmente corrupto, encirrado contra o multi-lateralismo, chantaxista nas finanzas e na súa relación coas axencias do sistema de Nacións Unidas e dunha prepotencia insólita que o leva a desprezar en plena pandemia a Organización Mundial da Saúde (OMS) a UNESCO o Consello de Dereitos Humanos. Miguel Diaz Canel falaba no debate xeral do 75 Período Ordinario de Secións da Asamblea Xeral da ONU.

Cada ano, desde 1992, a Asemblea Xeral da ONU condena por aclamación o bloqueo que os EUA exercen desde 1962 contra Cuba. Só Washington e algún outro pais na súa nómina votan a prol de mantelo.













En nome do goberno de Cuba, afirmou que estaba baixo ameaza o dereito da humanidade a vivir en paz e seguridade, con xustiza e liberdade, base da unión das nacións, e acusou ao goberno dos EUA de estragar milleiros de millóns de dólares cada ano nunha carreira de armamento sen sentido, só por mor dunha política agresiva e imperialista que leva ao actual goberno de Washington a ser responsábel do 38% do gasto militar global.

Recordou Diaz Canel que o país que aloxa á sede da ONU, tamén se aparta de tratados internacionais fundamentais, como o Acordo de París sobre Cambio Climático e que EUA renega do consensuado acordo nuclear con Irán; impulsa guerras comerciais; recusa o seu compromiso con instrumentos internacionais de control de armamento; militariza o ciberespazo; multiplica a coerción e as sancións unilaterais contra aqueles que non consenten seus abusos e patrocina o derrocamento pola forza de gobernos soberanos mediante métodos de violencia nas rúas, sabotaxe dos servizos básicos, contaminación da comunicación dixital e armado intermitente de compra de vontades para un golpe de Estado.

O comportamento do goberno dos EUA aparece a xuizo do presidente de Cuba, divorciado dos vellos principios da coexistencia pacífica e do respecto ao dereito alleo á autodeterminación como garante da paz; manipula con fins subversivos a cooperación no ámbito da democracia e os dereitos humanos, mentres no propio territorio dos EUA inzan a eito, as expresións de odio, racismo, brutalidade policial e irregularidades do sistema electoral e o dereito ao voto dos cidadáns. O dereito da humanidade a vivir en paz e seguridade, con xustiza e liberdade, base da unión das nacións, é constantemente ameazado.

A pandemia cambiou a vida

A pandemia cambiou de vez a vida cotiá, dixo Diaz Canel , contáxianse millóns e morren miles de persoas, mentres sistemas hospitalarios de alto nivel de prestacións afundiro e as estruturas de saúde de países pobres padecen incapacidade crónica. Drásticas corentenas converten en ermos grandes cidades e a vida social parece non existir fóra das redes dixitais. Teatros, discotecas, galerías, mesmo escolas, son clausurados ou reformados.

As nosas fronteiras pecharon, as nosas economías minguaron e as nosas reservas perigan; entran na vida costumes novos e cambios radicais; a incerteza despraza o coñecido. Todo cambia.

Tanto como a solución á pandemia, urxe a democratización da indispensábel Organización das Nacións Unidas para que poda responder efectivamente ás necesidades e aspiracións de todos os pobos. Compre reformar a ONU, nacida do do millonario custo en vidas de dúas guerras mundiais e como resultado da comprensión universal da importancia do diálogo, a negociación, a cooperación e a legalidade internacional. Non pode demorar máis a súa democratización e posta ao dia. O mundo actual precisa tanto da ONU como aquel no cal nacera.

Algo moi especial e profundo fallou, cando a diario viólanse os principios da Carta da ONU e a repítese a o uso da forza nas relacións internacionais. Non hai modo de soster unha orde internacional desigual, inxusta e antidemocrática, que antepón o egoísmo á solidariedade e os intereses inmorais dunha minoría poderosa ás lexítimas aspiracións de millóns de persoas.

As insatisfaccións e as demandas de transformación democrática da ONU que demanda Cuba, xunto a outros estados e a millóns de cidadáns do mundo, non impiden que a Revolución cubana defenda sempre a existencia da institución, garante dun minguado mais imprescindíbel multi-lateralismo que sobrevive malia a prepotencia imperial.

Diaz Canel lembrou as palabraas de Raúl Castro sobre a ONU: “Poderá contar sempre a comunidade internacional coa sincera voz de Cuba fronte á inxustiza, a desigualdade, o atraso, a discriminación e a manipulación; e polo establecemento dunha orde internacional máis xusta e equitativa, en cuxo centro se sitúe, realmente, o ser humano, a súa dignidade e benestar.”

Para o presidente de Cuba, a crise multi-dimensional que desatou a pandemia, proba o profundo erro das políticas deshumanizadas impostas sen concesións pola ditadura do mercado: “Somos hoxe testemuñas do desastre ao que conduciu ao mundo o sistema irracional e insustentábel de produción e consumo do capitalismo, décadas dunha inxusta orde internacional e de aplicación dun ferreño e inxusto neoliberalismo, que agravou as desigualdades e so dereito ao progreso. A diferenza do excluínte neoliberalismo, que separa e refuga a millóns de seres humanos, o virus da COVID 19 non discrimina entre uns e outros, pero os seus devastadores impactos económicos e sociais serán letais entre os máis vulnerábeis, os de menos ingresos, os mesmos no mundo do atraso ca nos arrabados de pobreza nas grandes urbes industrializadas.

Segundo proxeccións da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), aos 690 millóns de persoas que pasaban fame en 2019, poderían sumarse 130 millóns como consecuencia da recesión económica previsíbel pola pandemia. Estudos da Organización Internacional do Traballo (OIT) aseguran que se perderon máis de 305 millóns de empregos e que máis de mil 600 millóns de traballadores ven ameazados os seus medios de subsistencia.

Non podemos abordar a COVID-19, a fame, o desemprego e a desigualdade económica e social entre individuos e entre países como fenómenos independentes, conclúe o Presidente. Urxen políticas integrais nas que o ser humano sexa a prioridade, non os beneficios económicas ou as vantaxes políticas. Sería criminal deixar para mañá decisións de onte e de hoxe. É un imperativo impulsar a solidariedade e a cooperación internacional para amortecer o golpe.

Só as Nacións Unidas, coa súa membresía universal, pode facer súa a eliminación da impagábel débeda externa que, agravada polos efectos socioeconómicos da pandemia, atenta contra a vida dos pobos do Sur.

O discurso de Diaz Canel reparou na experiencia de Cuba con décadas de enfrontamento a epidemias terríbeis, algunhas delas introducidas a mantenta como parte da guerra contra o proxecto político. Na illa, puxéranse en práctica de maneira inmediata un feixe de medidas sustentadas nas nosas capacidades e fortalezas fundamentais: un Estado socialista organizado, responsábel de velar pola saúde dos seus cidadáns, con capital humano altamente cualificado e unha sociedade cun elevado grao de participación popular na adopción de decisións e na solución dos seus problemas.

A aplicación desas medidas, xunto ao coñecemento acumulado en máis de 60 anos de inxentes esforzos por crear e reforzar un sistema de saúde de calidade e alcance universal, así como a investigación e o desenvolvemento científico, permitiron non só preservar o dereito á saúde de todos os cidadáns, sen excepción, senón enfrontar a pandemia en mellores condicións.

Obxectivo atinxido malia as duras restricións do prolongado bloqueo económico, comercial e financeiro imposto polo goberno de Estados Unidos, brutalmente acrecentado nos dous últimos anos, mesmo en tempos de pandemia, como proba de que ese é o compoñente esencial da súa política de guerra contra Cuba. Washington intervén as transaccións financeiras de Cuba e, desde 2019, adopta medidas contrarias ao Dereito Internacional, para o pobo cubano non poder adquirir o combustíbel que demanda seu labor diario e as súas metas de desenvolvemento.

Co fin de danar e calumniar a Revolución cubana e a outros gobernos que cualifica como adversarios, Estados Unidos publica listas espurias carentes de lexitimidade, coas que se arroga o dereito de impor ao mundo medidas coercitivas unilaterais e cualificacións infundadas. Non pasa unha semana, asegura Diaz Canel, sen que ese goberno emita declaracións contra Cuba ou impoña novas restricións.

Quen merece a cualificación de terrorista

O orador denuncia o paradoxo de o goberno de Trump recusar cualificación de terrorista para o ataque perpetrado contra a Embaixada de Cuba en Washington, o 30 de abril de 2020, por un individuo armado cun fusil de asalto que disparou 30 cartuchos contra a sede diplomática e confesou despois a súa intención de matar. Cuba denuncia a dobre moral do goberno estadounidense na loita contra o terrorismo e esixe que se condene publicamente o brutal ataque.

Reclama o Presidente de Cuba o cese da hostilidade e a campaña difamatoria contra o labor altruísta da cooperación médica internacional de Cuba que, con elevado prestixio e resultados verificábeis, axudou a salvar centos de vidas e a reducir o impacto da enfermidade en diversas latitudes. Personalidades internacionais e organizacións sociais de prestixio, recoñeceron o labor humanista despregado pola Brigada Internacional Médica Especializada en Situacións de Desastre e Graves Epidemias Henry Reeve, a prol de que lle sexa concedido o Premio Nobel da Paz.

Mentres o goberno de Estados Unidos ignora o chamado a axuntar esforzos no combate á pandemia e retírase da OMS, Cuba, en resposta a demandas recibidas e guiada pola fonda vocación solidaria e humanista do seu pobo, reforza a súa cooperación co envío de máis de 3.700 colaboradores, organizados en 46 brigadas médicas, a 39 países e territorios afectados pola Covid-19.

Neste sentido, Diaz Canel condenou a chantaxe coa que o goberno dos EUA forzou á Organización Panamericana da Saúde co propósito de utilizar ese organismo rexional como instrumento da súa xenreira doente contra Cuba. “A forza da verdade sempre botará por terra as mentiras, e a historia colocará feitos e protagonistas no seu lugar. O exemplo de Cuba prevalecerá”.

Os consagrados traballadores da Saúde de Cuba, orgullo dunha nación formada no ideario martiano de Patria é Humanidade, recibirán ou non o Premio que merece a súa nobreza, pero hai anos que gañaron o recoñecemento dos pobos abenzoados polo seu labor sanitario.

O goberno de Estados Unidos non oculta a súa intención de aplicar máis duras medidas e máis agresivas contra Cuba nos próximos meses. “Repetimos ante a comunidade internacional que o noso pobo, orgulloso da súa historia e comprometido cos ideais e a obra da Revolución, saberá resistir e vencer”, sinalou o Presidente.

Sobre a pretendida dominación neocolonial América Latina, declarando publicamente a vixencia da Doutrina Monroe, o orador dixo que ofendían a proclama de América Latina e o Caribe como Zona de Paz. “Queremos ratificar publicamente neste escenario virtual, que a República Bolivariana de Venezuela contará sempre coa solidariedade de Cuba fronte contra os intentos de desestabilizar e subvertir a súa orde constitucional, a unión cívico-militar e a obra iniciada polo Comandante Hugo Chávez Frías e continuada polo presidente Nicolás Maduro Mouros a prol do pobo venezolano.

Rexeitou tamén as accións conspirativas e chantaxistas de Estados Unidos contra a República de Nicaragua, e corroboramos a firme solidariedade co seu pobo e goberno, liderados polo Comandante Daniel Ortega. A seguir expresou a súa solidariedade coas nacións do Caribe que esixen xustas reparacións polos horrores da escravitude e a trata de escravos, nun mundo no que a discriminación racial e a represión das comunidades afro-descendentes foron en ascenso.

Cuba, na voz de Diaz Canel renovou o compromiso histórico coa libre determinación e a independencia do irmán pobo de Porto Rico; o lexítimo reclamo de soberanía de Arxentina sobre as illas Malvinas, Sándwich do Sur e Xeorgias do Sur; o compromiso coa paz en Colombia e a convicción de o diálogo entre as partes ser a vía para attinxir unha paz estábel e duradeira nese país; votou por unha solución pacífica e negociada á situación imposta a Siria, sen intromisións externas e con pleno respecto á súa soberanía e integridade territorial; reiterou a demanda dunha solución xusta ao conflito do Oriente Próximo, que pasa por recoñecer o dereito inalienábel do pobo palestino a construír seu propio Estado dentro das fronteiras anteriores a 1967 con capital en Xerusalén oriental. Condenou os intentos de Israel de anexar aínda territorios de Cisxordania.

O presidente expresou a solidariedade de Cuba coa República Islámica de Irán ante a escalada agresiva dos Estados Unidos; a invariábel amizade co pobo saharauí e deostou tanto as sancións unilaterais e inxustas contra a República Popular Democrática de Corea, como o propósito de estender a presenza da OTAN até as fronteiras de Rusia e á imposición de sancións unilaterais e inxustas contra esa nación.

Considerou que debería cesar a intromisión estranxeira nos asuntos internos da República de Belarús ao tempo que expresou seguridades ao presidente lexítimo dese país, Aleksander Lukashenko e a irmandade co seu pobo.

“É inadmisíbel –dixo a seguir- a inxerencia nos asuntos internos da República Popular China, e manifestámonos contra calquera intento de lesionar a súa integridade territorial e a súa soberanía”.

No remate da súa intervención, o Presidente dixo que a comunidade científica de Cuba, a que cualificou de “outro orgullo da nación que desde o triunfo da Revolución dos xustos proclamara súa vontade de devir país de homes e mulleres de Ciencia e traballa arreo nunha das primeiras vacinas que están en fase de ensaio clínico no mundo”.

Relatou que as mulleres e homes creadores da vacina e outros investigadores, integrados na estrutura pública de Saúde, desenvolven protocolos de atención ás persoas contaxiadas pola Covid 19, ás recuperadas e á poboación de risco, que permitiron a Cuba manter as estatísticas da epidemia na medida do 80 por cento de persoas contaxiadas salvadas e un índice de letalidade por baixo da media continental e mundial.

Lembrou Diaz Canel a proclama de Médicos e non bombas, do líder histórico da Revolución Cubana e principal promotor do desenvolvemento das Ciencias en Cuba, o Comandante en Xefe Fidel Castro. “Esa é nosa divisa: salvar vidas e compartir o que somos e temos, ao prezo de calquera sacrificio; é o que brindamos ao mundo desde as Nacións Unidas, á que pedimos medidas consonte a gravidade do momento”.

Rematou o Presidente a súa locución co lema “Somos Cuba: Loitemos xuntos pola promoción da paz, a solidariedade e o desenvolvemento. Moitas grazas”.