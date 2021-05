O Movemento Estatal de Solidariedade con Cuba (MESC) nace con catro programas contra o bloqueo e a prol das brigadas médicas

Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil – Terra Sen Amos

Máis de corenta asociacións e colectivos do Estado español veñen de constituír o MESC (Movemento Estatal de Solidariedade con Cuba), co obxectivo de coordinar accións globais de solidariedade con Cuba e a súa Revolución, e de levar a cabo o Plan de Acción aprobado nos Encontros Estatais de Solidariedade con Cuba, de carácter bienal. O MESC lanza na súa presentación unha axenda de traballo a prol de Cuba na que participan asociacións da emigración, sindicatos, partidos e entidades solidarias e internacionalistas. O bloqueo dos EUA contra Cuba, reforzado nos últimos catro anos con 242 novas sancións, impacta como nunca nas condicións de vida dun país que, por mor da Pandemia, viu reducidas ao mínimo as súas fontes de ingresos e, en consecuencia, sofre unha aguda situación de desabastecemento.

Catro son as iniciativas que apoia o MESC no seu nacemento:

Caravanas. 30 de maio, domingo, nalgunhas cidades do Estado español, realizaranse accións de apoio á III Caravana Mundial contra o bloqueo a Cuba, despois das dúas primeiras realizadas en marzo e abril deste ano. Xornada central contra o Bloqueo. 23 de xuño, quarta feria, realizarase a Xornada central de concentracións e actos contra o bloqueo, en cando menos unha quincena de cidades do Estado, de maneira simultánea á votación na Asemblea Xeral das Nacións Unidas, que esixirá aos EEUU, por 29ª vegada, o fin da devandita política. Na última ocasión, o resultado foi de 187 votos contra tres. en Catalunya, En Catalunya, a xornada central, realizarase uns días antes, 19 de xuño, sábado. Xiringas. O MESC súmase a campaña internacional “Xiringas para Cuba”, lanzada por SOdePAZ para apoiar á Illa nos seus esforzos por inmunizar antes de rematar o ano, toda a súa poboación con vacinas propias, feito inédito entre os países do Sur e mostra de rebeldia intelixente e positiva fronte un bloqueo que atranca ilegalmente a compra de material clínico nos mercados internacionais. O obxectivo global para Europa é obter fondos para 10 millóns de xiringas. O MESC asume un millón, e xa nas próximas semanas, realizará a primeira compra, equivalente a perto de medio millón. Premio Nobel. O MESC, de igual xeito, recoñece a solidariedade de Cuba con outros pobos. Unha asistencia solidaria internacional que continúa malia a Pandemia e que no último ano, enviou 57 brigadas médicas, con cinco mil cooperantes, a maioría mulleres, a 40 estados. Por isto, o MESC, secunda a Campaña internacional polo outorgamento do Premio Nobel da Paz 2021 ao Continxente Médico Cubano “Henry Reeve”.

O MESC esixe ao goberno de Joe Biden que cumpra non só coas 28 resolucións das Nacións Unidas, senón co seu propio electorado ao que prometera a reversión da política de asfixia económica ao pobo cubano, encarniizadamente aplicada por Donald Trump.

Convocando a participar nos actos contra o bloqueo 30 de maio e 23 de xuño, a colaborar na campaña “Xiringas para Cuba” e a sumar apoios a concesión do Premio Nobel para cooperación médica cubana, o MESC invita a particulares e entidades a participar no clamor internacional contra o cruel e ilegal cerco dunha pequena illa sen recursos resolta a defender a súa soberania e opción de goberno socialista..

