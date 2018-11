O mundo vota por Cuba

X. Aponte – Nova York

Nikki Haley, embaixadora de Trump na ONU, comentou que ver Cuba recibir os votos de todo o mundo na Asemblea Xeral, un verdadeiro clamor para a vergoña do Bloqueo rematar, carecía da menor importáncia porque Washington, convencido de ter a razón, ignora o que é a vacilación nin a vergoña. Toda a Asemblea votou contra a recomendación e a teima dos EUA, nunha soidade agraviada polo resultado nulo da angueira de Haley, na véspera da votación, coa súa equipa a petar portas ao abrente por meter de limosna un feixe de votos de sospeita de Cuba non cumprir algún regulamento. Haley xa presentara a súa renuncia a representar EUA na ONU e na súa derradeira encarga, antes da despedida de fin de ano, procuraba á desesperada un trofeo.

A embaixadora cesante ten escrito un libro de memorias co título Nunca digas non se pode e, dando cabo do seu cargo na ONU, dinque prepara unha reedición na que anunciará con bandeira na capa: Contra Cuba, non se pode. Na Asemblea da ONU coméntase ainda o discurso de Haley en 2017, indignada cando resultou aclamada a proposta da condena do Bloqueo e a embaixadora prometeu vinganza para paises que desafiaban as instruccións dos EUA e erguían a súa man a prol de Cuba.

Ameazar un pais soberano na Asemblea da ONU, e esperar dese pais un humillante trasacordo para a sesión seguinte, parece ignorar a historia colonial do mundo. Presentar unha denuncia contra as leis de Cuba en vista do memorial de aldraxes do Bloqueo presentado por Cuba, foi o único recurso diplomático que se lle ocorreu a mesa de EUA na ONU ou, dito doutro xeito, que o sitiador que leva sesenta anos tentando render por fame e miseria a soberania de Cuba, considera ofensa de Lei que Cuba se defenda e insulto que a Asemblea vote polo dereito de Cuba a defenderse.

Os inventores do Bloqueo están aillados, sen ideas para resolver o seu dilema nin socios que os acudan. No mesmo dia en que a Asemblea da Onu respaldaba o dereito de Cuba a súa soberania, o diario The Washington Post publicaba na súa capa un reconto de 6.420 declaracións falsas ou mentiras proferidas polo presidente estadounidense, Donald Trump, en 649 días de administración.