O voto acolle en Cuba unha lei de futuro e esperanza

TSA – Axencias cubanas

O Código de Familia de Cuba, aprobado por un 66,8% do censo e un 94% de voto válido, foi referendado segunda 26 polos presidentes do Goberno e da Asemblea como lei necesaria de inclusión, de dereitos e oportunidades e xustiza social, de esperanza e protección para todas as persoas en situación de agravio comparativo ou acredoras de compensación, atención ou resarcimento dentro da familia. Ao se converter en Lei, logo dun impecábel proceso de debate intenso e aberto e da consulta, foi definida como lexislación da esperanza para desterrar as práticas discriminatorias e dar normalidade a eleccións de convivencia que non por seren diferentes poderán privarse de dereito e liberdade. Afecto e respecto da dignidade guiarán en todo caso estas escollas protexidas.

Imaxe coa que o diario Granma ilustra en terza feira a nova da aprobación da Lei de Familia

O presidente Diaz Canel dixo que o proceso era unha vitoria da nación e que infundía forzas para enfrontar un ciclón, alegoría da tormenta tropical medrando para furacán na beira de Pinar del Rio. Esteban Lazo, presidente da Asemblea Nacional do Poder Popular, asegurou que entre todos os textos legais que en moitos anos pasaran pola súa mesa, o Código de Familia era un feito maior de xustiza popular e unha vitoria para a patria e o socialismo.

Recordou Diaz Canel que o referendo da nova Lei sucedeu en orde e igualdade nunha nación cercada, axexada por atrancos de toda clase e baixo a teimosa metralla dunha guerra mediática alimentada polos dólares de excepción do bloqueo. “A guerra non convencional contou con recursos millonarios para espallar opinións adversas e inducir un voto negativo; mais fracasaron fronte a vontade expresada no voto da maioría”.