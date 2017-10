Os mesmos que acusan a Cuba e Venezuela de censurar, incautan TV3 e Catalunya Radio

Ivana Belén Ruiz – José Manzaneda, Cubainformación TV.

O goberno de España anuncia a intervención de TV3 e Catalunya Radio, medios públicos cataláns. A operación de censura non impide aos media dominantes do Estado Español, incluidas as emisoras públicas, proclamar que a información en Cuba e Venezuela está intervida polos seus gobernos. Mais eses mesmos medios aseguran que o embargo dos medios públicos cataláns polo goberno de España ten por obxectivo asegurar a pluralidade informativa.



Dinque o obxectivo da incautación de TV3 e Catalunya Radio é garantir a pluralidade de información. Vaiche boa. Un sondeo medira en 2014, o degrao de pluralidade dos distintos medios, na altura da primeira consulta de independencia, promovida polo Goberno catalán. O faladoiros da canle pública Televisión Española deron unha proporción de 20 a 0 a prol dos que opinaban contra a independencia de Catalunya. No resto de televisións públicas e privadas con sé en Madrid, as cifras foron semellantes. Pola contra, en TV3, canle pública catalá, a información recoñecia o dominio dos independentistas, só cunha proporción de 14 a 11.

Eis o modelo de pluralidade que o Goberno e os media dominantes españois amosan ao falar de Catalunya e Venezuela.

Por certo, leron nalgún destes media dominanntes que o chavismo ven de arrasar nas recentes eleccións rexionais? Non? Será acaso outro exemplo da pluralidade informativa?

http://www.cubainformacion.tv/index.php/en-portada/76809-Interviene-los-medios-el-gobierno-de…-%C2%BFVenezuela-o-Espana