Restrición da mobilidade para tratar o agudo repunte da Covid-19 centrado na Habana

AXENCIAS – TERRA SEN AMOS

Dos 558 casos activos da Covid-19 que ten actualmente Cuba, 486 están ingresados na Habana e dos 59 novos positivos, 40 corresponden a Habana e o resto a Artemisa, con 15; Ciego de Ávila con dous; Matanzas, cun, e Mayabeque con un caso importado. O presidente de Cuba considerou de gravedade o repunte epidemiolóxico da capital con notábel dispersión de casos nos seus 15 concellos e nove eventos abertos polo que convocou a autoridades municipais e provinciais da capital a aplicar restricións nos desprazamentos a partir deste 1 de setembro. Diaz-Canel criticou a grande dispersión de casos nos 15 concellos capitalinos e dixo que a mobilidade de moitas persoas estaba a producir contaxios que replicaban nunha nova cadea de asintomáticos.

Os concellos da capital vólven dar un repunte coma o que se producira a comezos de xuño que comprometen os sobresaintes resultados da campaña contra a pandemia en Cuba.

Para coutar o problema, dixo que se precisaba unha xestión de goberno e participación da poboación, que na súa maioría apoia estas medidas, e asegurou que compria reducir o aumento de casos con novas altas a partir da aplicación efectiva dos protocolos de tratamento para poder transferir a fases de curación aos pacientes en estadios graves e críticos. “Que iso despois nos vaia levando a unha estabilidade no traballo, como a que tiveramos entre o momento en que superamos o pico da epidemia e este novo surto“

Logo de escoitar as precisións das autoridades dos municipios de Arroio Naranjo, Boyeros, Habana do Leste, Praza da Revolución, A Lisa, Centro Habana e Marianao –os que máis casos xeraron na Segunda e os de máis complicación– Diaz-Canel subliñou que a demora entre a consulta, a proba do PCR e o ingreso cando procedía era unha das causas do agravamento da pandemia. Entre os primeiros síntomas e proba, o diagnóstico e o ingreso pasaban entre dez e 15 días en máis dunha vintena de casos e recoñeceu que esta demora era unha das causas recoñecíbeis do aumeento de de casos graves e críticos detectados nos últimos días. “Desmontamos medidas que eran claras, como o illamento inmediato dos sospeitosos, ou os contactos dos contactos, e facerlles enseguida o PCR, sobre todo aos vulnerabeiss, para non chegaren á gravidade; non estamos a controlar ben os focos e máis persoas chegan aos estados de grave e crítico por esa situación. É prioritario que cada concello habaneiro detecte as emerxencias axiña para tratalas cos protocolos existentes“.

O gobernador da Habana, Reinaldo García Zapata, anunciou medidas de redución du 25 % a circulación do transporte e o réxime de tele-traballo e de traballo a distancia para máis de 118.200 persoas; a intervención de 122 grupos de inspectores para actuaren en institucións e comunidades; a provisión de cédulas de residencia para quen teña un lugar de residencia que non corresponda co do carné de identidade asi coma o establecemento de 151 puntos de vendas novos nos sitios onde a oferta é escasa.

Na reunión informouse asemade de a tormenta tropical Laura afectar o submministro eléctrico de 2 665 000 clientes, con dano para 3 839 vivendas, delas 115 con derrubes totais, e problemas en 15 226 hectáreas de cultivo. Os traballos de recuperación restablecerono servizo eléctrico en 72 horas, aínda que quedan interrupcións en puntos afastados; resolveron danos causados en 469 vivendas e recuperaron até a data o 29 % dos campos de cultivo afectados.