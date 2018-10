Sábado 20, Festa da Cultura Cubana en Compostela

Terra Sen Amos – Redacción

O Consulado de Cuba en Galiza convoca para sábado 20 a Festa da Cultura Cubana no salón principal do Hotel Araguaney de Compostela. A efeméride foi instituida hai 150 anos como exaltación da Cultura Cubana durante a loita de liberación contra a ocupación colonial española. A data celebra o momento en que un grupo de patriotas Mambises sob comando de Carlos Manuel de Céspedes, libertara a cidade de Bayamo e o povo entoou pola primeira vez o hino nacional, a Bayamesa, cifra do espírito independentista. A recepción terá lugar a partir da 19.30 e estará presidida pola cónsul xeral de Cuba, Yahima Martínez Millán.

A Asociación de Amizade Galego Cubana Francisco Villamil colabora neste importante evento da axenda internacional de Cuba ao que están invitadas todas as forzas políticas representadas no Parlamento Galego asi como partidos, sindicatos, personalidades da cultura e empresarios.