Sábado 29, denuncia do bloqueo contra Cuba e homenaxe a Martí en Compostela

Nela Neves – Terra Sen Amos

Martí recibirá sábado 29 en Compostela a homenaxe da amizade galego-cubana na cita anual que lembra o aniversário do Pai da Patria Cubana. Será as 12,00, no parque Eugenio Granell, diante do busto do poeta que de moi novo comezara a escribir o verso da independencia cubana, malia a gramática nacional cubana estar naquela altura intervida pola ortografía colonial.

A amizade histórica con Cuba ergueu monumentos a José Martí en Compostela e Vigo e deu nome a prazas en Pontevedra e Oleiros. Un tributo popular que honra o que Herminio Barreiro chamara a fusión Galiza/Cuba, e o que Neira Vilas definira como condición de Galegocuban@s pola común inquedanza educativa que renacerá logo convertida en programa político grazas á Revolución.

O guieiro de Cuba recorda en Compostela ás súas citas emocionadas a Rosalía e a Concepción Arenal e o anceio compartido pola emancipación. Quen poderá negar que aquela afinidade, prevista por Martí, volve nos patronímicos inmigrantes reaparecidos en Moncada e na Serra e que está mellor representada no que Barreiro define como “Líder Atlántico, fillo dun campesino rico mais neto dun labrego pobre, Fidel!” Pedagoxía para a liberación que devén divisa revolucionária de Cuba e exemplo histórico do compromiso polo progreso material e moral da humanidade.

A homenaxe a Martí en Compostela, é inescusabelmente recordatorio e denuncia da ruindade e dano do cerco contra Cuba, no que teiman contra toda razón doce ocupantes da Casa Branca; da propaganda imperialista que arenga xustiza dende o centro de tortura de Guantánamo e dos que acusan cínicamente a Revolución de causar os problemas e necesidades que provoca o Bloqueo, condenado anualmente como delito infame pola Asemblea da ONU.