“Bloqueio alimenta incêndios em Cuba”

Joe Biden, presidente dos EUA:

Agora, mais do que nunca, é hora de escrever uma nova página nas relações EUA-Cuba. Pedimos que rejeitem publicamente e de contado, as políticas cruéis aplicadas pela Casa Branca Trump que já causaram tanto sofrimento ao povo cubano.

Imagem do esforçado combate contra o lume em Matanzas.

Na sexta-feira 5 de agosto, uma base de petróleo em Matanzas, Cuba, a 65 milhas a leste de Havana, foi atingida por um raio. Desde então, um grande incêndio tem causado danos. As explosãos e o incêndio de difícil controle deixaram várias pessoas desaparecidas (incluindo bombeiros), muitos feridos com queimaduras graves e centenas evacuados de suas casas.

Este incêndio, o maior da história de Cuba, surge quando Cuba enfrenta uma crise energética devido ao aumento dos custos globais de combustível e ao envelhecimento da infra-estrutura. Este incêndio nos tanques de petróleo, sem dúvida, só irá exacerbar ainda mais as quedas de energia que os cubanos estão sofrendo durante este verão quente. Os recursos que o governo será forçado a dedicar à resposta a desastres, também terão um impacto negativo no bem-estar geral dos cubanos em meio às sanções impostas pela administração Trump e continuadas sob sua administração.

Apesar das palavras de condolência e da oferta de conselhos técnicos, o governo dos EUA tem feito nada para ajudar o povo cubano neste período de maior necessidade. Infelizmente, as sanções dos EUA alimentam os incêndios que assolam Cuba! Apesar das garantias da Embaixada dos EUA em Havana de que a lei autoriza as entidades e organizações norte-americanas a fornecer ajuda e resposta a desastres, as sanções 243 da Trump continuam a impedir que a ajuda urgentemente necessária chegue a Cuba.

Quando a casa de seu vizinho está em chamas, a reação humana normal é correr para ajudar. Para salvar vidas. Para apagar as chamas. Cuba é nossa vizinha! É inconcebível, especialmente durante um trágico acidente, bloquear as remessas e o uso de instituições financeiras globais por parte de Cuba, dado que o acesso ao dólar é necessário para importar alimentos e remédios.

O tempo é essencial.. A administração deve levantar todas as sanções que impedem Cuba, direta ou indiretamente, de receber ajuda médica, humanitária e ambiental essencial ou receber assistência financeira e de outras nações ou organizações nos Estados Unidos. Também pedimos que se coordene imediatamente com as agências relevantes dos EUA para fornecer a assistência direta e urgente que Cuba poida precisar.

9 de agosto de 2022

Brian Becker

Cindy Weisner

Claudia De la Cruz

Cornel West

David Adler

David Harvey

Gabriel Rockhill

Gail Walker

Gerald Horne

Gina Belafonte

Helen Yaffe

Jennifer Ponce De Leon

Jeremy Corbyn

Jia Hong

Jodie Evans

Judith Butler

Rev. Liz Theoharis

Manolo De Los Santos

Manu Karuka

Noam Chomsky

Phillip Agnew

Robin D.G. Kelly

Roger Waters

Roxanne Dunbar-Ortiz

Ruth Wilson Gilmore

Salvatore Engel-Di Mauro

Seun Kuti

Vijay Prashad

Yasemin Zahra

Tradução de Carmen Diniz, do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba